Riccardo e le 1.600 canne…

La storia che vi racconto riguarda, ancora una volta, purtroppo il pensionato Riccardo ovvero quella sciagura capitata 13 anni fa alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Sappiamo che, quanto a faccia tosta, non lo batte davvero nessuno e le racconta che sembrano vere credendo, vestito di tanta supponenza ed arroganza che, in questa Diocesi, siamo tutti poveri ghiozzi!

Il pensionato Riccardo continua imperterrito nella propaganda di quanto sono bravo solo io. Ma di quanto accaduto lo scorso 16 luglio alla messa di ingresso di Don Stefano Scarpelli a S. Eugenia al Bagnoro ha dato prontamente ordine di rimuovere ogni traccia ma, fortunatamente, alcuni “ghiozzi” hanno provveduto a registrare.

Il nostro è stato invitato a chiare lettere dall’assemblea presente di andarsene.

Sì di andarsene prima possibile così come gli è stato urlato di aver distrutto questa bellissima Chiesa che era davvero Bella prima della sua venuta.

Nell’ultima conferenza stampa, egli ha detto di “volere puntare sulla qualità ed esorta a remare tutti insieme” ma egli, ci risulta, anzi è storia, che abbia sempre remato da solo.

Ci dica, piuttosto, il pensionato Riccardo che fine ha fatto quella grandiosa opera di inizio episcopato, il Mudas che doveva creare posti di lavoro per giovani!

Ci dica che fino ha fatto il Museo Diocesano ed ancora se era necessario spendere di questi tempi ben 100mila euro per un organo da 1.600 canne (esagerato!!) quando ci sono decine e decine di famiglie in questa terra che non sanno come fare a mettere insieme il pranzo con la cena!

Ci dica che fine ha fatto fare al coro ligneo e…. .

Di cose di cui chieder conto ce ne sarebbero così tante che è bene fermarsi per non avere improvvisi e nocivi travasi di bile.

Segnaliamo solo che ha avuto anche l’irriverenza di disturbare San Donato pur di farsi bello agli occhi di qualche sprovveduto ghiozzo; ha imbastito un programma da far invidia al festival dello Sperpero.

San Donato ci perdoni e ci comprenda: di questo signore non ne possiamo più e se Donato deriva dal participio passato di donare, noi TI ringraziamo per averci DONATO la fede!

