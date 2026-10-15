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Incontro del progetto HEATSAFE ad Arezzo sulla rete dei rifugi climatici
Un momento dell'incontro HEATSAFE in via Pellicceria ad Arezzo, dedicato alla pianificazione degli interventi contro il caldo estremo.

Arezzo prepara i rifugi climatici: il piano c’è, adesso servono gli indirizzi

Validata la proposta del piano HEATSAFE contro il caldo estremo. Oltre mille cittadini al questionario, ma dal comunicato non emergono ancora luoghi, orari e tempi di apertura dei rifugi.

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Arezzo prepara i rifugi climatici: il piano c’è, adesso servono gli indirizzi

Validata la proposta del piano HEATSAFE contro il caldo estremo. Oltre mille cittadini al questionario, ma dal comunicato non emergono ancora luoghi, orari e tempi di apertura dei rifugi.

Ad Arezzo il caldo estremo si combatte anche attorno a un tavolo. In via Pellicceria si è svolto il terzo incontro del progetto europeo HEATSAFE, durante il quale sono stati esaminati e validati gli strumenti di pianificazione per affrontare le ondate di calore e costruire una rete di rifugi climatici urbani.

Un lavoro importante, perché quando il termometro sale sul serio, per anziani, bambini e persone fragili il caldo non è una seccatura da risolvere con un ventaglio. È un rischio per la salute. Ma tra una rete disegnata sulla carta e una porta aperta ai cittadini, come sanno bene gli aretini, c’è una bella differenza.

All’incontro hanno partecipato uffici comunali, servizi sanitari, Protezione civile, CNR, ordine dei medici, associazioni e altri soggetti coinvolti nel progetto Interreg Euro-MED. Simurg Ricerche ha illustrato i primi risultati di uno studio sulla vulnerabilità al calore, che incrocia condizioni meteorologiche e fragilità sociali e territoriali. Al questionario promosso dal Comune hanno risposto oltre mille persone.

Sono stati inoltre discussi il piano di comunicazione per informare i cittadini sui rischi delle alte temperature e la proposta di un piano d’azione con una rete di rifugi climatici. Il progetto prevede anche una rete di monitoraggio del calore e una piattaforma digitale con mappa accessibile ai cittadini, integrata nel WebGIS della Protezione civile.

Il sito del Comune descrive tra gli obiettivi anche un’azione pilota per trasformare scuole, parchi e cortili in spazi di sollievo dal caldo, con ombra, vegetazione e soluzioni per l’acqua. Insomma, non soltanto una stanza con l’aria condizionata e un cartello appeso alla porta.

L’assessore all’ambiente Angiolino Piomboni sottolinea la necessità di una collaborazione stabile tra istituzioni, sanità, ricerca, associazioni e cittadini per trasformare i dati raccolti in interventi concreti. Giusto. Ed è proprio sulle azioni concrete che ora si misurerà il progetto.

La domanda, infatti, è semplice: dove saranno questi rifugi? Nel comunicato non sono indicati un elenco definitivo delle sedi, gli orari di accesso, una data di attivazione o le risorse necessarie a farli funzionare. Non significa che questi elementi non esistano, ma che per ora non vengono comunicati ai cittadini.

E allora L’Ortica una richiesta la mette sul tavolo: quando il piano sarà completato, si pubblichino indirizzi, orari, criteri di accesso e tempi degli interventi. Perché un rifugio climatico serve soprattutto a chi non può permettersi alternative. E nelle giornate da quaranta gradi sarebbe preferibile trovarlo prima di diventare un miraggio.

Per adesso il progetto avanza, i dati si raccolgono e la rete prende forma. Speriamo soltanto che i rifugi arrivino prima della prossima estate, e non insieme al primo temporale di settembre.

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Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

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