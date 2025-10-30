15.5 C
Città del Natale, rafforzato il piano sicurezza: istituita cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale

Riunione in Prefettura per definire il piano di sicurezza in vista dell’evento natalizio più atteso dell’anno

In vista dell’atteso evento Città del Natale, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, è stato definito in Prefettura il nuovo piano di sicurezza. Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Clemente Di Nuzzo, sono stati esaminati tutti gli aspetti legati alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini durante la manifestazione.

Il dispositivo predisposto prevede un rafforzamento dei controlli e una stretta collaborazione tra tutte le forze di polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il servizio sanitario. Per assicurare un monitoraggio costante, è stata istituita una cabina di regia presso i locali della Polizia Municipale, che coordinerà in tempo reale le attività attraverso l’efficiente sistema di videosorveglianza comunale.

Il piano include il dispiegamento di rinforzi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, anche con servizi appiedati e in abiti civili, oltre all’adozione di misure di safety e security nelle aree più frequentate. Particolare attenzione sarà riservata ai punti di accesso – come Corso Italia, le vie attigue al Duomo e i giardini del Prato – dove saranno installate barriere fisiche e presidi di controllo per il filtraggio dei veicoli.

Nel corso della riunione, il Comitato ha inoltre affrontato il tema della sicurezza urbana nel quartiere Saione, dove continueranno e saranno potenziati i servizi di controllo settimanali, con il concorso della Polizia Locale. A questi interventi si affiancheranno azioni mirate di sostegno sociale e sanitario, in collaborazione con gli operatori territoriali.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Arezzo, l’Assessore Simone Chierici, il Questore, i Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, i Comandanti della Polizia Municipale e Provinciale, il responsabile del 118 e i rappresentanti dello staff organizzatore della manifestazione.

Il Prefetto Di Nuzzo ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “garantire che l’intera manifestazione si svolga in un clima di festa e serenità, nella massima sicurezza per cittadini e visitatori”.

