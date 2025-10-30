Città del Natale, rafforzato il piano sicurezza: istituita cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale

In vista dell’atteso evento Città del Natale, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, è stato definito in Prefettura il nuovo piano di sicurezza. Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Clemente Di Nuzzo, sono stati esaminati tutti gli aspetti legati alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini durante la manifestazione.

Il dispositivo predisposto prevede un rafforzamento dei controlli e una stretta collaborazione tra tutte le forze di polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il servizio sanitario. Per assicurare un monitoraggio costante, è stata istituita una cabina di regia presso i locali della Polizia Municipale, che coordinerà in tempo reale le attività attraverso l’efficiente sistema di videosorveglianza comunale.

Il piano include il dispiegamento di rinforzi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, anche con servizi appiedati e in abiti civili, oltre all’adozione di misure di safety e security nelle aree più frequentate. Particolare attenzione sarà riservata ai punti di accesso – come Corso Italia, le vie attigue al Duomo e i giardini del Prato – dove saranno installate barriere fisiche e presidi di controllo per il filtraggio dei veicoli.

Nel corso della riunione, il Comitato ha inoltre affrontato il tema della sicurezza urbana nel quartiere Saione, dove continueranno e saranno potenziati i servizi di controllo settimanali, con il concorso della Polizia Locale. A questi interventi si affiancheranno azioni mirate di sostegno sociale e sanitario, in collaborazione con gli operatori territoriali.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Arezzo, l’Assessore Simone Chierici, il Questore, i Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, i Comandanti della Polizia Municipale e Provinciale, il responsabile del 118 e i rappresentanti dello staff organizzatore della manifestazione.

Il Prefetto Di Nuzzo ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “garantire che l’intera manifestazione si svolga in un clima di festa e serenità, nella massima sicurezza per cittadini e visitatori”.