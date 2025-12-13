Giornata di incidenti sulle strade aretine: investito pedone in città

Giornata intensa per i soccorsi sulle strade del territorio aretino. Alle prime ore di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per un incidente stradale lungo la SP 21, nel tratto compreso tra San Giuliano e Ponte a Chiani, nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Nel pomeriggio, alle ore 14.39, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato lungo la SR71, in località Sitorni, per un altro incidente che ha coinvolto un’autovettura. Sono intervenuti la Misericordia di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Subbiano e le forze di polizia. Un uomo di 34 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Sempre nel tardo pomeriggio, alle ore 17.52, il 118 è intervenuto in via Kennedy ad Arezzo per un investimento di pedone. Una donna di 51 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Arezzo, la Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale.