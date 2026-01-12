2.4 C
Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale Indoor di Ancona

Bronzo nel salto in lungo, argento nell’alto e numerosi piazzamenti di prestigio per la società aretina tra indoor nazionale e cross giovanile

Avvio di 2026 ricco di soddisfazioni per l’Alga Atletica Arezzo, protagonista nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. La manifestazione, che ha riunito atleti e atlete da tutta la penisola nelle specialità di velocità, lanci e salti, ha rappresentato un banco di prova di alto livello in vista dei campionati regionali e italiani in programma a febbraio.

I risultati più brillanti sono arrivati dai salti. Nel salto in lungo Uomini, Nicholas Gavagni (2006) ha conquistato la medaglia di bronzo con un’ottima misura di 7,14 metri, precedendo di poco il compagno di squadra Filippo Guiducci (2007), quarto con 7,00 metri: un salto che vale il record personale e la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani Juniores. Argento anche per Federico Rubechini (2004) nel salto in alto Uomini grazie a 1,95 metri. Buone prove, inoltre, per Riccardo Cincinelli (2005), quinto nei 60 ostacoli Uomini con 8”66, e per Gemma Fabbriciani (2009), sesta nel salto in lungo Allieve con 5,18 metri.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 gennaio, quando l’Alga Atletica Arezzo tornerà ad Ancona con una delegazione di circa quaranta atleti, dai Ragazzi agli Assoluti, pronti a confrontarsi su un palcoscenico nazionale.

Soddisfazioni ed emozioni sono arrivate anche dal debutto stagionale degli Esordienti impegnati ad Arezzo nel campionato di società provinciale di cross. Spicca il successo di Michela Chermisi (2017), prima nei 500 metri delle Esordienti B e campionessa provinciale, seguita dal terzo posto di Greta Valocchia (2017), dal quinto di Isabella Cari (2018) e dal sesto di Filippo Dini (2018). Negli Esordienti A sono arrivati il secondo posto di Samuel Basso (2015) e il terzo di Pietro Vestri (2016), mentre tra gli Esordienti C si segnalano il secondo posto di Sofia Basso (2019) e il quarto di Marco Nespoli (2020). Completa il bilancio il quarto posto di Fabio Marcaccioni (2013) tra i Ragazzi.

