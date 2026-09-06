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Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino ad Arezzo
Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026.

L’Araldo chiama, Arezzo risponde: le immagini della Lettura del Bando

Questa mattina il tradizionale annuncio alla popolazione ha attraversato il centro storico aprendo la giornata della 150ª Giostra del Saracino, in programma oggi in Piazza Grande.

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L’Araldo chiama, Arezzo risponde: le immagini della Lettura del Bando

Questa mattina il tradizionale annuncio alla popolazione ha attraversato il centro storico aprendo la giornata della 150ª Giostra del Saracino, in programma oggi in Piazza Grande.

AREZZO – La 150ª Giostra del Saracino è cominciata questa mattina con uno dei suoi riti più riconoscibili: la Lettura del Bando alla popolazione. La tradizionale cerimonia ha attraversato il centro storico annunciando la sfida di oggi, domenica 6 settembre 2026, in Piazza Grande.

Tra costumi storici, piazze e strade del centro, Arezzo ha così aperto la giornata che porterà alla sfida tra i quattro Quartieri. Nella galleria, 34 immagini della Lettura del Bando.

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