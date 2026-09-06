AREZZO – La 150ª Giostra del Saracino è cominciata questa mattina con uno dei suoi riti più riconoscibili: la Lettura del Bando alla popolazione. La tradizionale cerimonia ha attraversato il centro storico annunciando la sfida di oggi, domenica 6 settembre 2026, in Piazza Grande.
Tra costumi storici, piazze e strade del centro, Arezzo ha così aperto la giornata che porterà alla sfida tra i quattro Quartieri.
Nella galleria, 34 immagini della Lettura del Bando. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Lettura del Bando della 150ª Giostra del Saracino – Arezzo, 6 settembre 2026. Articoli correlati Giostra, notte in piazza per i biglietti: alle 7.30… sabato, 29 Agosto 2026, 8:47 Giostra, la cerimonia c’era. Era dietro i cameraman sabato, 5 Settembre 2026, 21:17 Opera Seme Festival torna ad Arezzo: lirica gratis,… giovedì, 9 Luglio 2026, 13:19 La Lancia d’Oro si mette in posa: le immagini della… sabato, 29 Agosto 2026, 15:56 Tre “MA” e una Chimera: Porta del Foro si prende la… sabato, 5 Settembre 2026, 7:50 La Prova Generale corre nel ricordo di Roberto Doro,… venerdì, 4 Settembre 2026, 8:19