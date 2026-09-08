L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana interviene sulle polemiche relative alle procedure di conferimento delle supplenze nella provincia di Arezzo e mette nero su bianco la propria ricostruzione.
Il punto centrale è piuttosto semplice, almeno finché non entra in scena la burocrazia scolastica: nei vari turni di nomina possono essere utilizzate soltanto le cattedre che, in quel preciso momento, risultano effettivamente disponibili e formalmente acquisite.
L’USR spiega che i primi due turni sono stati elaborati il 29 agosto 2026.
In quella data l’Ufficio di Arezzo aveva inserito i posti derivanti dai movimenti interni alla provincia, già gestiti e consolidati.
Non erano stati invece inseriti i posti destinati a liberarsi per effetto delle assegnazioni provvisorie verso altre province.
Il motivo?
Secondo l’Ufficio Scolastico Regionale, quelle operazioni non erano direttamente gestite dalla sede territoriale di Arezzo e quindi, al momento dell’elaborazione dei primi turni, non esisteva ancora la necessaria certezza che quei posti sarebbero diventati realmente disponibili.
Insomma, la cattedra poteva anche essere lì, con tanto di sedia, lavagna e registro elettronico pronto a chiedere una password dimenticata, ma per l’Amministrazione non era ancora abbastanza cattedra.
L’USR sottolinea infatti che inserire preventivamente posti non ancora formalmente disponibili avrebbe potuto portare all’assegnazione di cattedre che, successivamente, sarebbero risultate inutilizzabili.
E qui arriva uno dei passaggi più importanti del chiarimento.
Il fatto che contratti assegnati in turni differenti possano avere la stessa decorrenza giuridica non significa che i relativi posti fossero disponibili nello stesso momento.
Una cosa è la data dalla quale decorre il contratto, un’altra è il momento nel quale quella cattedra entra ufficialmente nella disponibilità del sistema per essere assegnata.
Una distinzione perfettamente comprensibile dopo un paio di lauree in diritto amministrativo e tre estati trascorse a interpretare circolari ministeriali.
I posti che si rendono disponibili successivamente, precisa ancora l’USR, vengono comunicati dalle scuole all’Ufficio territoriale, censiti e quindi utilizzati nei turni successivi.
Sul caso interviene direttamente anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri.
«Ogni segnalazione merita certamente attenzione e deve essere esaminata con trasparenza», afferma.
Tagliaferri invita però a ricostruire correttamente la sequenza delle operazioni, ricordando che le procedure informatizzate devono lavorare, turno dopo turno, esclusivamente sulle disponibilità certe in quel momento.
Secondo il direttore generale, l’Ufficio di Arezzo ha operato nel rispetto della normativa, senza margini di discrezionalità e seguendo i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
In sostanza, dall’USR arriva una difesa netta della procedura seguita.
Resta però quell’affascinante paradosso tutto italiano per cui un posto può liberarsi, avere persino la stessa decorrenza giuridica di un altro, ma entrare nel grande universo delle supplenze soltanto quando tutti i timbri, le comunicazioni e gli astri amministrativi risultano finalmente allineati.
La scuola comincia a settembre.
La burocrazia, invece, non è mai andata in vacanza.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e dichiarazioni ufficiali.