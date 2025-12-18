10 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, piovono 200mila euro dalla Regione. Bene il digitale… ma prima troviamo...

Arezzo, piovono 200mila euro dalla Regione. Bene il digitale… ma prima troviamo ‘ndo farla la pipì e ‘ndo parcheggiare!

Turismo 4.0 ad Arezzo, ma l’accoglienza parte dalle cose semplici

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

La Regione finanzia con 200mila euro il nuovo progetto turistico di Arezzo tra digitale e strategie di destination management. Bene l’innovazione, ma per rendere davvero accogliente la città servono anche interventi concreti: bagni pubblici decorosi e una migliore gestione di traffico e parcheggi nei momenti di massimo afflusso turistico.

Arezzo, si sa, è bella come il sole e accogliente come una nonna la domenica. Peccato che, quando arrivano i turisti a frotte, l’effetto sia più “caccia al tesoro” che “destinazione di qualità”: trovare un bagno pubblico decente è più difficile che beccare un parcheggio libero a Natale.

E allora applausi, eh, per i 200mila euro che la Regione Toscana ha sganciato al Comune di Arezzo per l’altisonante progetto dal nome lungo quanto la Chimera: “Ecosistema digitale integrato per il destination management dell’ambito aretino”. Una roba che detta così pare che i turisti, invece di venire in Piazza Grande, debbano entrare in Matrix.

L’assessore Chierici parla di “salto di qualità storico”, di “rivoluzione”, di “turismo che diventa ricchezza diffusa”. Tutto bellissimo. Però, nel frattempo, il turista medio che scende dal pullman dopo tre ore di viaggio ha due bisogni primari:

  1. fare pipì,
  2. Lasciare la macchina prima di arrivare in centro.

E qui nasce l’idea, semplice semplice, in perfetto stile aretino:
ma se ‘sti 200mila euro li spendessimo anche un po’ per le cose terra terra?

Tipo:
bagni pubblici veri, puliti, aperti, segnalati, e non quelli “artistici” che aprono solo quando Mercurio è in congiunzione con Giove;
organizzazione dell’accoglienza, soprattutto nei giorni di maggior afflusso: Giostra, mercatini, ponti, festività, quando Arezzo diventa più affollata della Coop il sabato pomeriggio;
traffico e parcheggi gestiti con un minimo di senno, perché va bene il turismo internazionale, ma se per entrare in città ci vogliono due ore, quello internazionale riparte internazionale… verso casa.

Per carità, ben venga il digitale, le piattaforme, la DMO che diventa DMC e tutte le sigle che fanno tanto futuro. Ma il futuro, cara Ortica, passa anche dal presente:
un turista contento è uno che si gode la città senza scappare a cercare un bagno o imprecare nel traffico.

Insomma, Arezzo vuole fare il salto di qualità?
Perfetto.
Ma ricordiamoci che la vera accoglienza comincia dal basso… molto in basso.

Articoli correlati:

Arezzo città d’arte chiusa per ferie: Fortezza blindata, scale mobili ferme e turisti in apnea Turismo ad Arezzo: tra scalini che sprofondano e vesciche in apnea Arezzo, città d’arte… ma senza un cesso! Arezzo, la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghiale Rapina… rimandata: bandito senza pistola, banca con pazienza Dal boom al bong: l’ex Camera di Commercio, da simbolo d’oro a dormitorio con murales anatomici Arezzo, è tornato il Luna Park: tra zucchero filato, brontolii e “eh, però…” Piazza Zucchi, l’arte dell’arrangiarsi
(o del fai-da-te estremo)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tenta due rapine armato di coltello: arrestato 50enne appena uscito dal carcere
Articolo successivo
Arezzo, interrogazioni e scelte urbanistiche in Consiglio comunale: dal porta a porta alla variante di via Tiziano
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024