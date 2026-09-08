Fiera del Mestolo, arriva il cucchiaio di legno: in centro traffico mescolato per tre giorni

Ad Arezzo torna la Fiera del Mestolo e, insieme ai banchi, ai mestoli e alla tradizione, arriva puntuale anche l’altro grande classico cittadino: capire da dove si passa.

La manifestazione è in programma mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre, nella consueta zona compresa tra via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli e via Margaritone. Per consentire lo svolgimento della fiera entreranno in vigore numerose modifiche alla sosta e alla circolazione.

Il primo a salutare gli automobilisti sarà il parcheggio Eden.

Dalle 20 di martedì 8 settembre alle 8 di sabato 12, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia, tutta l’area sarà interessata dal divieto di transito e dal divieto di sosta con rimozione, comprese le auto munite di autorizzazioni speciali. Fanno eccezione i mezzi degli operatori della Fiera, che potranno entrare dalle 22 di martedì.

Insomma, chi lascia l’auto all’Eden martedì sera potrebbe ritrovarsi a partecipare alla Fiera senza aver prenotato il banco.

Da mercoledì mattina la faccenda si allarga.

Dalle 6 di mercoledì 9 fino all’una di sabato 12 settembre, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di pulizia, scatteranno divieti di sosta con rimozione in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli nel tratto tra via Niccolò Aretino e via Crispi, via Margaritone tra viale Michelangelo e via Crispi, via dell’Anfiteatro, via della Società Operaia, nel tratto interessato di via Madonna del Prato e in via San Giovanni Decollato. Sono previste le eccezioni indicate dall’ordinanza per mezzi di emergenza, soccorso, polizia e veicoli al servizio delle persone con disabilità.

Negli stessi giorni e orari sarà vietato anche il transito nelle principali strade che ospitano la manifestazione, con le deroghe previste per operatori, residenti e mezzi autorizzati.

E siccome una Fiera del Mestolo senza qualche ingrediente aggiuntivo nella viabilità sarebbe troppo semplice, cambiano anche sensi di marcia e piste ciclabili.

Sarà vietato il transito alle biciclette nelle piste ciclabili di via Niccolò Aretino, via Guadagnoli nel tratto interessato e del parcheggio Eden.

In via Lorentino d’Arezzo verrà invertito il senso di marcia. I veicoli autorizzati all’accesso alla Ztl B seguiranno il percorso via Lorentino d’Arezzo, via Madonna del Prato, via San Giovanni Decollato, corso Italia e via Crispi.

Il tratto di via Madonna del Prato tra piazza Risorgimento e via Spinello diventerà strada senza uscita, con accesso consentito ai residenti e ai fruitori degli accessi laterali.

In via San Giovanni Decollato sarà istituito il senso unico in direzione via Madonna del Prato → corso Italia.

Per i residenti di via della Società Operaia e via dell’Anfiteatro e per i mezzi di emergenza, soccorso e polizia, l’ingresso avverrà attraverso via Lorentino d’Arezzo → via Madonna del Prato → via San Giovanni Decollato → piazza San Jacopo → via dell’Anfiteatro.

Per uscire, invece, il percorso sarà via dell’Anfiteatro → corso Italia → via Crispi.

In via della Società Operaia, via dell’Anfiteatro e nel tratto di corso Italia tra via Spinello e piazza San Jacopo sarà inoltre istituito il doppio senso per consentire il passaggio dei residenti e dei mezzi di emergenza.

Durante la manifestazione sarà anche sospesa la disciplina della Ztl B nelle strade raggiungibili dai varchi di via Madonna del Prato, tratto sud, e corso Italia, tratto sud.

I mezzi destinati al rifornimento delle attività commerciali potranno transitare e sostare nella zona della fiera dalle 21 alle 8, mentre per i mezzi della raccolta dei rifiuti sono previste le fasce 6-8 e 13-15.

La sostanza, per chi non ha voglia di conseguire una seconda laurea in viabilità fieristica, è abbastanza semplice:

da martedì sera niente parcheggio Eden e da mercoledì mattina è meglio considerare tutta la zona della Fiera come area da evitare in automobile, salvo necessità o autorizzazioni.

Per il resto la Fiera del Mestolo rimane quella di sempre.

Il mestolo è di legno.

Il traffico, invece, viene accuratamente rimescolato.