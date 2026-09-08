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Montevarchi, via Piave: agenti della Polizia Municipale sul posto dopo l’aggressione con arma bianca avvenuta nel pomeriggio. Immagine tratta da un video di Arezzo TV

Montevarchi, aggressione con arma bianca: ferito un 25enne

Il giovane è stato soccorso nel pomeriggio e trasportato in codice giallo all’ospedale della Gruccia. Sul posto sanitari del 118 e Carabinieri

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Montevarchi, aggressione con arma bianca: ferito un 25enne

Il giovane è stato soccorso nel pomeriggio e trasportato in codice giallo all’ospedale della Gruccia. Sul posto sanitari del 118 e Carabinieri

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di martedì 8 settembre a Montevarchi in seguito a un’aggressione con arma bianca. L’intervento del 118 è scattato alle ore 15.16.

Secondo quanto comunicato dal 118, il 25enne è stato soccorso e trasferito all’ospedale Santa Maria alla Gruccia in codice giallo.

Sul posto sono intervenute l’automedica del Valdarno e un’ambulanza della Misericordia di Montevarchi. Presenti anche i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul luogo preciso dell’aggressione, sulla dinamica dell’accaduto o su eventuali provvedimenti nei confronti di altre persone. La notizia sarà aggiornata qualora emergano nuove informazioni ufficiali.

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