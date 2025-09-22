23.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 22, 2025
AREZZO AZZERATI DI BANCA ETRURIA

Arezzo: imprese e comunità a confronto su sostenibilità e impatto sociale

Un incontro alla Borsa Merci di Arezzo per esplorare il rapporto tra impresa, sostenibilità e valore sociale

Redazione
By Redazione

-

Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 10:00, la Borsa Merci di Arezzo in Piazza Risorgimento ospiterà l’iniziativa “Imprese produttive e impatto sociale”, promossa in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne e il Laboratorio di Economia Locale di Piacenza dell’Università Cattolica, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana.

L’incontro prenderà spunto dall’omonimo volume di Sandro Danesi, economista del Laboratorio di Economia Locale, per approfondire esempi concreti di aziende che, pur perseguendo i propri obiettivi di business, hanno saputo generare valore sociale e culturale, contribuendo allo sviluppo del territorio. Un modello di imprenditorialità che dimostra come la creazione di benessere per le comunità possa diventare al tempo stesso una leva strategica per il Made in Italy.

Tra i temi affrontati anche le certificazioni di sostenibilità sociale basate sui principi ESG (Environment, Social e Governance), che attestano il rispetto di standard etici in materia di lavoro, diritti umani e inclusione, offrendo alle imprese un vantaggio competitivo oltre a un rafforzamento della reputazione.

Dopo i saluti istituzionali di Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana, i lavori — moderati dalla giornalista Simona Santi Laurini — vedranno la partecipazione di:

  • Paolo Rizzi, professore associato di Politica Economica, Università Cattolica di Piacenza
  • Alessandro Rinaldi, direttore Studi e Statistiche, Centro Studi Tagliacarne
  • Alice Vanni, CSR Director e membro del CdA di Italpreziosi
  • Ginetta Menchetti, presidente della Comunità del Cibo della Valdichiana
  • Luca Bisogni, Certification Business Development Manager, RINA Services S.p.A.
  • Sandro Danesi, economista, Laboratorio di Economia Locale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

