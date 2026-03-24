Via Fiorentina, lavori avanti: confronto con le imprese e ipotesi sostegni

Confronto tra Amministrazione e categorie economiche sul cantiere di via Fiorentina e sulle difficoltà delle attività della zona.
Confermato il cronoprogramma: riapertura dopo Pasqua, collegamento su via Golgi entro aprile e “ribaltamento” del cantiere entro l’estate, senza variazioni sui tempi finali.
Il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi sottolineano la necessità di misure di sostegno per le imprese colpite: “Serve una valutazione strutturata dell’impatto economico e strumenti adeguati per tutelare il tessuto locale”.