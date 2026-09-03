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Conferenza stampa di Cisl Fp e Uil Fpl ad Arezzo sulla Giostra del Saracino
La conferenza stampa di Cisl Fp e Uil Fpl ad Arezzo

Giostra, i sindacati litigano anche su quando litigare

Cisl Fp e Uil Fpl contro sciopero e assemblee nel giorno della Giostra: il confronto può aspettare che il Buratto abbia finito il turno

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Gianni Bufaloni

Giostra, i sindacati litigano anche su quando litigare

Cisl Fp e Uil Fpl contro sciopero e assemblee nel giorno della Giostra: il confronto può aspettare che il Buratto abbia finito il turno

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli 
📄 FONTE comunicato stampa Cisl Fp Arezzo, Uil Fpl Arezzo

Ad Arezzo il confronto sindacale si prepara a entrare nel vivo, ma prima bisogna mettersi d’accordo almeno su quando non essere d’accordo.

Cisl Fp Arezzo, Uil Fpl Arezzo e i rispettivi componenti della RSU hanno infatti preso le distanze dalle iniziative annunciate da CSA, CGIL e dalla maggioranza della RSU in occasione della Giostra del Saracino: sciopero da una parte e assemblee sindacali dall’altra.

In sostanza: la vertenza c’è, i problemi pure, ma secondo Cisl e Uil il giorno della Giostra non sarebbe quello migliore per apparecchiare anche lo scontro sindacale.

 «Le iniziative sindacali del CSA, della CGIL e della maggioranza RSU, rispettivamente con la dichiarazione di sciopero e la convocazione di assemblee sindacali nel giorno della Giostra, non ci vedono assolutamente d’accordo», spiegano Cisl Fp e Uil Fpl.

Che tradotto dal sindacalese all’aretino significa più o meno: discutiamo pure, ma magari lasciamo correre almeno i cavalli.

Le due sigle ricordano che a breve dovrebbe aprirsi la contrattazione con l’Amministrazione comunale e riferiscono di aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di affrontare il regolamento della sicurezza e le altre richieste avanzate dai dipendenti.

Al tavolo, assicurano, saranno «rigorosi sul rispetto delle regole e pronti a qualsiasi iniziativa», ma giudicano «inutile, dannoso e poco comprensibile» alzare adesso il livello dello scontro, a poco più di due mesi dall’insediamento della nuova Giunta.

Insomma, non è una pace sindacale: è una richiesta di rinviare la battaglia a quando Piazza Grande avrà finito la propria.

E così, mentre i quartieri preparano lance, figuranti e cavalli, dentro Palazzo si discute di regolamenti, assemblee, scioperi e relazioni sindacali.

Manca solo che venga nominato un Maestro di Campo anche per la contrattazione.

Cisl Fp e Uil Fpl concludono auspicando che la Giostra possa svolgersi regolarmente e con il maggior successo possibile, rimandando ai giorni successivi la convocazione del tavolo sindacale.

Prima il Buratto, dunque.

Poi, con calma, potranno ricominciare a tirarsi le lance. Sindacalmente parlando.

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Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

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