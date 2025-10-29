14 C
Quanto tempo resta il cibo nell’intestino? Il viaggio della digestione

Dalla bocca al colon, un percorso di 48-72 ore. Come riconoscere un disturbo funzionale da una patologia e i consigli per il benessere intestinale

 Ogni giorno ingeriamo 2-3 kg di cibo, che attraversano l’intestino in 48-72 ore.

Quando un paziente presenta disturbi intestinali, il primo passo è distinguere tra patologia organica e disturbo funzionale.

Il medico consiglia di eseguire subito la ricerca della calprotectina nelle feci:

  • È una proteina prodotta dai globuli bianchi della parete intestinale.
  • Se il suo valore è superiore a 100 µg/gr, indica una patologia infiammatoria; se inferiore, un disturbo funzionale.

In caso di disturbo funzionale

Si consiglia una dieta ovo-pesco-vegetale, utile per il riposo intestinale (le cellule della mucosa si rinnovano ogni 2-3 giorni).
Le indicazioni principali:

  • Eliminare alimenti a base di farina raffinata, sostituendoli con cereali integrali.
  • Sospendere latte vaccino, carni rosse, insaccati, salumi e formaggi.
  • Consumare frutta secca e tre porzioni di verdura fresca di stagione: due crude (a pranzo e cena) e una cotta (a cena).
  • Le proteine devono provenire da pesce e uova.
  • Bere acqua ricca di calcio, magnesio e zolfo, con residuo fisso superiore a 500 mg/l.

Lo stomaco: il “porzionatore” del cibo

Mangiare in fretta o senza masticare a sufficienza rallenta la digestione.
Lo stomaco ha il compito di ridurre i bocconi a frammenti di 1-3 mm, compiendo circa 180 contrazioni all’ora.
Un piatto di pasta può restare nello stomaco fino a 3 ore, con 540 contrazioni totali.
Una digestione troppo lenta può favorire il reflusso gastroesofageo.

Intestino tenue e colon: tempi di transito

Nel tenue, il cibo avanza di circa 2 cm al minuto, impiegando 3,5-4 ore per completare il percorso.
Qui avviene la digestione enzimatica e l’assorbimento dei nutrienti.

L’intestino è un organo cavo esterno a noi, poiché ha un’entrata e un’uscita: il cibo diventa davvero “parte di noi” solo quando le sue molecole vengono assorbite nel sangue.

Nel colon, invece, il transito rallenta: il cibo può restare da 24 a 48 ore, causando meteorismo, alterazioni del microbiota, dolori addominali, diarrea o stipsi.

La salute nasce dall’intestino, organo guida dell’intero organismo.
Per approfondire, ho dedicato un libro alla conoscenza e al benessere di questo fondamentale apparato.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
