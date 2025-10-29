Mattia Falciani vola a 1.79: nuovo record toscano nel salto in alto!

Il giovane talento dell’Alga Atletica Arezzo trionfa ai Regionali del Lazio e firma una delle migliori prestazioni italiane del 2025



Continua l’ascesa di Mattia Falciani, promessa del salto in alto e portacolori dell’Alga Atletica Arezzo. Il giovane atleta, classe 2012, ha messo a segno un’altra impresa ai Campionati Regionali Individuali del Lazio nella categoria Ragazzi, andati in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Con un salto perfetto a 1.79 metri, Falciani ha conquistato la medaglia d’oro e stabilito il nuovo record toscano, migliorando il precedente primato personale di 1.70 metri. Il risultato non è solo un traguardo regionale: rappresenta anche una delle migliori misure italiane del 2025 nella categoria, confermando il talento aretino tra i giovani più promettenti del panorama nazionale.

Il record di Formia arriva a coronamento di una stagione in costante crescita. Dopo aver aperto l’anno con il titolo toscano indoor a Carrara (1.66 metri) e aver successivamente siglato il record provinciale ad Arezzo (1.70 metri), Falciani ha chiuso l’anno in bellezza con una prova di forza e maturità tecnica. Il margine di quindici centimetri sul secondo classificato ne testimonia la superiorità in pedana.

Con il prossimo passaggio alla categoria Cadetti, per Mattia si aprono ora nuove sfide e orizzonti nazionali, in un percorso di crescita che continua a portare orgoglio e speranza all’atletica aretina.