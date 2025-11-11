11.1 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 11, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaElicottero precipitato sull’Alpe della Luna: recuperate le due vittime

Elicottero precipitato sull’Alpe della Luna: recuperate le due vittime

Il terreno impervio ha reso complesse le operazioni dei Vigili del Fuoco. Salme a disposizione dell’autorità giudiziaria

Redazione
By Redazione

-

Sono stati recuperati nel pomeriggio di oggi i resti delle due vittime dell’elicottero precipitato domenica scorsa nell’area dell’Alpe della Luna, nel territorio del Comune di Badia Tedalda.

Le operazioni sono state condotte dai Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con il nucleo SAF (speleo alpino fluviale), a causa del territorio particolarmente impervio. Per raggiungere il relitto, i soccorritori si sono avvalsi dell’elicottero Drago 125, con il supporto del personale dei reparti volo VVF di Cecina e Arezzo.

Le salme, estratte dal relitto, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Rimane sotto sequestro l’area dell’incidente; il recupero del velivolo sarà effettuato successivamente su indicazione della Procura di Arezzo.

Articoli correlati:

Ritrovato l’elicottero disperso: morti due imprenditori Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme Incendio in serra agricola a Cortona: ustionato un uomo, intervento dei Vigili del Fuoco Soccorso a Chiusi della Verna: elicottero Drago VF interviene per infortunato Incidenti e soccorsi in provincia: una vittima sul Pratomagno, tre feriti e un disperso ritrovato Uomo disperso ad Arezzo ritrovato in buone condizioni Cavallo cade in un fossato a Montecchio: salvato dai Vigili del Fuoco di Cortona Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
RSA Fabbri Bicoli, Sviluppo Comune denuncia: “Da un mese senza acqua calda”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024