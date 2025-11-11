Elicottero precipitato sull’Alpe della Luna: recuperate le due vittime

Sono stati recuperati nel pomeriggio di oggi i resti delle due vittime dell’elicottero precipitato domenica scorsa nell’area dell’Alpe della Luna, nel territorio del Comune di Badia Tedalda.

Le operazioni sono state condotte dai Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con il nucleo SAF (speleo alpino fluviale), a causa del territorio particolarmente impervio. Per raggiungere il relitto, i soccorritori si sono avvalsi dell’elicottero Drago 125, con il supporto del personale dei reparti volo VVF di Cecina e Arezzo.

Le salme, estratte dal relitto, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Rimane sotto sequestro l’area dell’incidente; il recupero del velivolo sarà effettuato successivamente su indicazione della Procura di Arezzo.