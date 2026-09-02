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Muhamed Varela Djamanca festeggia con i compagni
Momo Varela durante i festeggiamenti con la maglia amaranto

Dall’amaranto al granata: Momo Varela saluta Arezzo e cambia sfumatura

L’esterno offensivo lascia l’Arezzo dopo 34 presenze, quattro reti e il contributo alla promozione in Serie B

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Dall’amaranto al granata: Momo Varela saluta Arezzo e cambia sfumatura

L’esterno offensivo lascia l’Arezzo dopo 34 presenze, quattro reti e il contributo alla promozione in Serie B

Muhamed Varela Djamanca lascia l’Arezzo e si trasferisce alla Salernitana. La società amaranto ha ufficializzato la cessione dell’attaccante classe 1998 con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Si chiude così, dopo una stagione, l’esperienza di “Momo” ad Arezzo: 34 presenze, quattro gol e un contributo importante alla promozione in Serie B. Al di là dei numeri, Varela si è fatto apprezzare per generosità, disponibilità verso i compagni e capacità di entrare rapidamente in sintonia con l’ambiente amaranto.

Arrivato nell’estate del 2025 dalla Reggiana, l’esterno offensivo ha partecipato alla costruzione di una delle stagioni più significative della storia recente dell’Arezzo. Le sue accelerazioni sulla fascia, insieme a qualche rete pesante, resteranno tra le immagini dell’annata culminata con il salto di categoria.

Adesso lo aspetta la Salernitana, dove vestirà ancora una maglia tendente al rosso, evitando almeno al guardarobiere lo choc cromatico.

La società, la proprietà e tutto il club amaranto hanno ringraziato Varela per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori fortune per la nuova esperienza.

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