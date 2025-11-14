Città del Natale e cantieri stradali: tutte le modifiche a sosta e circolazione nelle prossime settimane

Con l’avvio della Città del Natale, la viabilità cittadina subirà numerosi cambiamenti nei fine settimana e nei giorni festivi fino all’Epifania. La parte alta del centro storico sarà infatti interessata da divieti di transito e di sosta, opportunamente segnalati tramite cartelli provvisori.

Nel periodo compreso tra sabato 15 novembre e martedì 6 gennaio, nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi – oltre che il 22, 23 e 31 dicembre – nel parcheggio del cimitero con accesso da vicolo delle Terme sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione, esclusi i residenti in Ztl A e B e i veicoli muniti di contrassegno disabili.

Modifiche importanti anche in via Giuseppe Pietri, nel tratto tra viale Santa Margherita e via Emanuela Loi, dove viene istituito il senso unico di marcia in direzione Santa Margherita → Loi. Sul lato destro scatterà il divieto di sosta, fatta eccezione per uno stallo dedicato ai disabili e per gli autobus turistici, che potranno fermarsi per un massimo di 30 minuti per carico e scarico passeggeri. All’altezza di via Emanuela Loi, gli autobus avranno l’obbligo di svolta a sinistra verso via Guido Tarlati. La stessa svolta obbligata varrà per i veicoli provenienti da via Pietramala.

Cambia inoltre la circolazione in via Pierluigi da Palestrina, che diventa a senso unico con direzione via Guido Tarlati → via Buonconte da Montefeltro.

La polizia locale si riserva la possibilità di introdurre ulteriori modifiche qualora l’afflusso di veicoli renda necessario garantire maggiore sicurezza. In caso di traffico critico, potranno essere chiusi gli accessi a:

via Petrarca dalla rotatoria Piero della Francesca–Baldaccio d’Anghiari–Rossellino

dalla rotatoria Piero della Francesca–Baldaccio d’Anghiari–Rossellino via Porta Buia da via Leone Leoni

da via Leone Leoni via Guido Monaco da viale Michelangelo e via Fra’ Guittone

da viale Michelangelo e via Fra’ Guittone via Crispi da viale Giotto e viale Luca Signorelli

Cantieri stradali e ulteriori variazioni

Da lunedì 17 novembre, a San Zeno in zona industriale A, tra il civico 11 e il 27, scatterà il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri fino a martedì 18, nella fascia oraria 8:30–17:30.

Fino al 25 novembre, sulla S.R. 71 Umbro Casentinese Romagnola, tra il km 151+633 e il km 151+645, è previsto un senso unico alternato con cantiere di circa 150 metri. In località Case Nuove di Ceciliano, all’altezza del civico 111, si verificheranno restringimenti e la chiusura della corsia di immissione sulla regionale.

Fino a venerdì 28 novembre saranno attivi:

senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione a Policiano (km 138+241 – 138+601 della S.R. 71) e lungo la vicinale fino alla comunale Ristradella (9:00–17:00);

a Policiano (km 138+241 – 138+601 della S.R. 71) e lungo la vicinale fino alla comunale Ristradella (9:00–17:00); divieti di sosta continuativi a Puglia (civici 41–36) e a Chiani (68/A–8/1 e 119–114);

(civici 41–36) e a (68/A–8/1 e 119–114); chiusure al transito nei medesimi tratti in fasce orarie differenziate.

In tutte queste zone la velocità massima sarà di 30 km/h.

Infine, dal 18 al 20 novembre, a Campoluci in corrispondenza del civico 49 verrà istituito un ulteriore senso unico alternato per circa 30 metri, sempre dalle 8:30 alle 17:30.