Lavori stradali ad Arezzo: modifiche al traffico in diverse vie fino a fine novembre

Proseguono i lavori stradali in città con conseguenti modifiche alla circolazione e alla sosta in diverse zone di Arezzo. Gli interventi, già in corso, comportano restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e sensi unici alternati regolati da semaforo o movieri.

Fino a mercoledì 29 ottobre, i lavori interesseranno via Amerigo Vespucci, nel tratto compreso tra via Giovanni da Verrazzano e via Ferdinando Magellano, con divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata dalle 8:30 alle 17:30. Nelle stesse giornate sono previsti anche il senso unico alternato e il limite di 30 km/h in via Marco Perennio, tra i civici 17 e 28, e nell’area di parcheggio all’incrocio con via Bologna.

Fino a venerdì 14 novembre, i provvedimenti si estendono a via di San Leo (dal tratto compreso tra via Bellini e via Monteverdi) e a via Donizetti all’altezza del civico 3. Anche qui saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione, il senso unico alternato 24 ore su 24 e il limite di 30 km/h. Prevista inoltre la chiusura al transito degli incroci tra via di San Leo e via Igino Cocchi, e tra via Donizetti e la stessa via di San Leo, con possibili limitazioni temporanee all’accesso alle proprietà private.

Infine, fino alla fine di novembre, sarà chiusa al transito via Fontanella tra le 8:30 e le 18:30 nel tratto tra via della Minerva e via Garibaldi. La raccomandazione del Comune è di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e ai nuovi percorsi indicati.