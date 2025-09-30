19.8 C
La firma, il notaio e la smorfia: un bollo contro le bufale

Bufale, social e diritto: tra battute sul notaio e il vero senso del consenso

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

(Per chi ha voglia di ridere e pensarci su)

Eh beh, ormai lo sapete: se non lo leggi con la carta carbone, non è vero. Così va la piazza digitale, dove una foto + quattro parole buttate lì fanno più rumore di una fiera di paese. Il 25 settembre s’è visto l’ennesimo gioiellino: uno screenshot, la faccia di Laura Boldrini e il titolo che suona come una barzelletta mal scritta — «consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale». Subito partono i commenti: «porta il notaio», «firma in triplice copia», «marca da bollo e leccata per validità» — insomma, l’apoteosi dell’italica saggezza.

Ma prima di tirare fuori la penna rossa e il timbro, fermiamoci un attimo e  ragioniamo.

Parte prima
Il giornaletto di turno riprende un altro giornaletto, che a sua volta infila in testa alla gente una frase che non è mai stata detta. È come quel vicino che racconta la storia di un’elefante che sa volare: tutti ridono, qualcuno ci crede, l’elefante va in pensione. Il risultato? Meme, risate, volgarità a fiumi e la solita sfilata di manganellate verbali che passano per «commento brillante».

La verità è più noiosa: né Boldrini né Valente hanno detto «scrivi, firma e autenticati dal notaio prima di ogni scopata», e la proposta di legge che si cita non parla di carte bollate né di triplice copia. Si parla — seriamente — di mettere il consenso al centro del reato di violenza sessuale: che significa valutare se c’era libera volontà, se è stato revocato, se l’atto è avvenuto senza costrizione. Roba da giuristi, non da fiera del pulcino.

Parte seconda  
Le passioni tristi — ira, vanità, paura — spingono gli uomini a diffondere e credere alle favole che soddisfano l’orgoglio o la rabbia. Il social network è quel luogo dove queste passioni si amplificano: l’immagine sensazionale accende l’immaginazione, la mente si accontenta di poco, e la verità rimane in disparte.

Il dovere della ragione è semplice: distinguere tra causa ed effetto. Qui la causa è l’articolo sensazionalista; l’effetto è la cascata di risate e insulti. Perché succede? Perché è più comodo ridere che leggere il testo della proposta di legge. La virtù, è capire le cause e agire per ridurre le passioni che ci imprigionano — e quindi, magari, leggere l’articolo originario prima di condividere il titolo.

Parte terza — un minimo di buon senso (e qualche consiglio, senza fare i maestrini)

  1. Leggi la fonte primaria. Se c’è una proposta di legge, leggi cosa dice. Non basta un titolo urlato.
  2. Se senti che vuoi ridere o insultare, pensa: sto rispondendo alla verità o all’emozione? È un piccolo check che risparmia figuracce.
  3. La satira? Ben venga — ma la satira che nasce dalla falsità non è satira: è disinformazione mascherata.
  4. Se parliamo di consenso: l’oggetto politico non è la burocrazia della carta, ma la tutela della libertà e dell’integrità della persona. Parliamone seriamente, senza battute sul notaio.

Conclusione
Allora, tra una battuta e l’altra, la lezione è questa: possiamo ridere della fandonia, possiamo prendercela con il giornaletto che la spara grossa, ma se non ricominciamo a distinguere la verità dall’urlo, ogni giorno avremo una nuova “boldrinata” da sbeffeggiare.

«Non è colpa del vento se la barca gira — ma è colpa nostra se non regoliamo le vele». Quindi, prima di stampare il modulo in triplice copia, apri il link, leggiti la proposta, e se proprio vuoi fare satira, falla sulla base dei fatti — che fa più danno ridere con la testa che ridere a vuoto.

Fine della fiera: bolli, notai e firme restano roba da commedie; il consenso resta una questione seria.

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
Dello stesso autore

