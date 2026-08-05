Miah Billal, la Prefettura diffonde la foto: l’appello a chi lo ha visto

La Prefettura di Arezzo ha diffuso la fotografia di Miah Billal, l’uomo scomparso nella serata del 2 agosto dalla struttura residenziale “Podere Modello”, situata in località Castroncello, nella zona delle Capannacce, nel Comune di Castiglion Fiorentino.

La notizia dell’allontanamento era già stata resa nota. La pubblicazione dell’immagine ha ora l’obiettivo di facilitare il riconoscimento dell’uomo e raccogliere eventuali segnalazioni utili alle ricerche.

Miah Billal è nato in Bangladesh il 1° novembre 1981, ha 44 anni, è alto circa 170 centimetri e pesa approssimativamente 70 chilogrammi. Al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa e delle scarpe da ginnastica.

Dopo la denuncia, la Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mantenendo il coordinamento tra tutte le componenti impegnate nelle operazioni anche attraverso una Cabina di regia.

Sul territorio stanno operando i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico, la Polizia Locale di Castiglion Fiorentino e i volontari delle associazioni di protezione civile.

Miah Billal è l’uomo che nell’aprile del 2020, a Levane, uccise la figlia di quattro anni e ferì l’altro figlio. Successivamente fu assolto perché riconosciuto incapace di intendere e di volere e sottoposto a una misura di sicurezza. Al momento dell’allontanamento si trovava nella struttura di Castiglion Fiorentino in regime di libertà vigilata.

Chiunque ritenga di averlo visto o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine.