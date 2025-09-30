19.8 C
martedì, Settembre 30, 2025
Il "Pallone" di Montecchio si sbuccia come una cipolla!

Il “Pallone” di Montecchio si sbuccia come una cipolla!

Dal campo sportivo al campo minato: ecco la nuova disciplina olimpica di Montecchio!

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni

-

Campi sportivi o campi minati? Gli atleti dribblano più le buche che gli avversari

Aridanghete! Eccoci di nuovo al mitico “Pallone” di Montecchio, nato per far giocare i ragazzi e finito per farci inciampare anche i santi.

Il parquet? Più che un campo da calcetto sembra la crosta della terra dopo un terremoto: pezzi che s’alzano, avvallamenti che paiono dune del deserto e strisce gialle che ormai servono solo a segnalare le fratture.

“È arrivata l’ennesima segnalazione sullo stato di degrado della struttura,” tuona il Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese. “Siamo di fronte a un quadro sconcertante: pavimento sollevato, buche, avvallamenti… insomma, manca solo Indiana Jones con la frusta.”

E la maledizione mica si ferma qui: Palazzetto dello Sport, Piscina, Palestra di via Ghizzi… tutto un museo delle rovine moderne. Ma occhio, che la risposta è sempre la stessa: “Abbiamo stanziato i fondi per la manutenzione”. E noi cittadini si aspetta…

Nel frattempo, gli atleti si allenano nel nuovo sport inventato a Montecchio: il “salto della tavola che spunta”. E se ti va male, cadi dritto nel girone degli infortunati.



Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia.
Dello stesso autore

