Travolto sulle strisce a Terontola: individuato il pirata della strada

Donato De Carlo, 55 anni, è stato travolto e ucciso insieme al suo cane a Terontola. Il pirata della strada è stato individuato grazie a telecamere e frammenti dell’auto

Redazione
È stato identificato il pirata della strada che lunedì sera ha travolto Donato De Carlo, 55 anni, mentre portava a spasso il suo cane lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. L’uomo e l’animale sono morti sul colpo, trascinati per circa venti metri da un’auto in fuga.

Il responsabile, un cittadino cortonese alla guida di un’auto non sua, è stato denunciato ma resta a piede libero. La sua identificazione è stata possibile grazie ai frammenti del veicolo e alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e rilievi, mentre il sindaco di Cortona ha garantito piena collaborazione con le autorità.

