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Ceciliano, la Panda parcheggia e decide di fare la fiaccolata

Una Fiat Panda 4x4 ha preso fuoco nel parcheggio di una ferramenta pochi istanti dopo essere stata fermata dal proprietario. Nessuna persona è rimasta ferita

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Ceciliano, la Panda parcheggia e decide di fare la fiaccolata

Una Fiat Panda 4x4 ha preso fuoco nel parcheggio di una ferramenta pochi istanti dopo essere stata fermata dal proprietario. Nessuna persona è rimasta ferita

Nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta a Ceciliano per l’incendio di un’automobile.

Il veicolo, una Fiat Panda 4×4 alimentata a metano, era stato appena fermato dal proprietario nel parcheggio di una ferramenta quando, per cause ancora da accertare, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Il conducente è riuscito ad allontanarsi e non si registrano feriti. Una circostanza tutt’altro che secondaria, considerando che la Panda aveva deciso di trasformare una normale sosta per acquistare qualche vite in una dimostrazione pratica sulle proprietà della combustione.

I Vigili del Fuoco, partiti dalla sede centrale di Arezzo, hanno spento l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area circostante.

Restano da chiarire le cause del rogo. Il mezzo, invece, pare abbia concluso definitivamente la propria carriera da fuoristrada, passando senza preavviso alla categoria barbecue urbano.

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