L’irresponsabilità dilaga ad Arezzo, cosa succede davvero ? (Video-Foto)

Ci giunge notizia che alcuni locali aretini abbiano dovuto sospendere gli aperitivi, perché, a fronte della richiesta di mantenere le misure di sicurezza, adottate dallo staff e dai titolari, venivano disattese da tantissimi dei clienti, che non volevano né indossare le mascherine, né stare a distanza di legge l’uno dall’altro.

Di fronte al folle menefreghismo della clientela, hanno preferito eliminare la serata apericena, per evitare gravi comportamenti delle persone.

Per accertare che tutto corrispondesse a verità, ci siamo recati in discoteche e locali e per verificare cosa succede all’interno, risultato: parvenza del rispetto delle regole,in realtà TUTTI ballano senza mascherina ed appiccicati; che siano tutti congiunti ?

E’ una questione politica? Economica ? Cosa sta succedendo alla gente ?

In molti locali, che abbiamo visitato di persona per verificare cosa succede all’interno, hanno solo una parvenza del rispetto delle regole, TUTTI ballano senza mascherina ed appiccicati; che siano tutti congiunti?

Nessun controllo, nessun senso civico, una folle incoscienza collettiva, dei giovani e non solo loro.

In alcune serate, c’è la presenza attiva dalla Croce Rossa, dove fuori dal locale ti misurano la temperatura, danno utili consigli e allertano sui rischi del Covid.

Ma dentro, locali strapieni con oltre 1000 persone tutte attaccate, e qualcuno se ne vanta sui social.

Con foto e video in cui si vede benissimo che delle raccomandazioni se ne fottono alla grande.

In certi scatti si vedono solo quattro o cinque persone con la mascherina, in posa, in prima fila; dietro, ammassati a decine se non centinaia, niente.

Non si vede o non si vuole vedere ?

A chi fa comodo chiudere uno, due, cento occhi ?

Abbiamo visto anche operatori sanitari fare il trenino… ma non era una tradizione a Capodanno?

Mentre c’è chi si arrangia; in un locale vengono distribuite le bevande dalla finestra, c’è chi soffre e deve tenere aperto per sfornare meno di 20 pizze, con sette dipendenti a carico.

Intanto nel centro storico, grazie alle disposizioni sul suolo pubblico, la maggior parte degli avventori si concentrano in Piazza Grande, non spalmandosi più nella miriade di locali della parte bassa, uccidendo di fatto l’economia già in crisi di quella parte di città.

Questa folle, incivile, maleducata, strafottente parte di aretini, magari asintomatica, rischia di ricontaminare e vanificare tutto lo sforzo di contenimento del virus, in nome di quale principio?

Bere, drogarsi, sballarsi, divertirsi fottendosene del fatto che potrebbero essere i prossimi contagiati, o peggio untori ?

Urge che la situazioni torni a livelli accettabili e civili, che non si sacrifichi, in nome del denaro e dell’incasso, la salute di TUTTI gli aretini.