Arezzo, le notizie di oggi: 28 Luglio

Motociclista inseguito dalla Municipale, malmena gli agenti e danneggia l’auto

Ieri nella zona di Olmo, un uomo in scooter è stato inseguito dalla Polizia municipale di Arezzo, per contestargli una violazione al codice della strada, commessa poco prima in una rotatoria.

Una volta sceso dal mezzo, il centauro, un 50enne italiano, alla contestazione, ha reagito sferrando colpi sugli agenti e l’auto.Continua a leggere



I due vigili sono ricorsi al pronto soccorso con un referto di 4 e 20 giorni.

L’auto è stata danneggiata, con una maniglia divelta e la fiancata rovinata.

L’esagitato è stato denunciato per danneggiamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Assemblea dei soci di Estra e consiglio di amministrazione, Macrì si autosospende

Questa mattina si è tenuta a Prato l’assemblea dei soci della mutiutility toscana dell’energia(Intesa, Coingas, Consiag e Viva Servizi).

Francesco Macrì in relazione all’inchiesta che lo vede indagato per peculato e abuso d’ufficio, ribadisce la propria estraneità ai fatti contestati e in questa fase transitoria, si è autosospeso dalle proprie funzioni esecutive delle deleghe assegnate, rimettendole nella disponibilità del CdA.

