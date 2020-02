Arezzo e la sindrome cinese

La leggenda narra che i negozi cinesi non chiudano mai, neppure a Natale, Pasqua e Ferragosto.

Ma, con la presenza del Coronavirus, ad Arezzo per la prima volta si è testimoni di un evento incredibile: un bazar cinese ha chiuso !!!

In Via Michelangelo stamattina, dalle porte chiuse di “Happy Home”, punto vendita tra i più popolari, campeggiava un cartello, in italiano e cinese, in cui si annunciava la chiusura “per dare dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti”.

Che siano davvero loro ad avere paura di noi ?

Oppure è una mossa dettata dal fatto che le persone, vittime spesso di psicosi, avrebbero disertato tale negozio lasciandolo deserto ?



Le ipotesi possono essere queste ed altre e questo gesto resta inquietante ed emblematico.

Forse anche altri negozi, cinesi e non cinesi, attueranno questa politica, staremo e vedere.