Arezzo, tutte le notizie di oggi: 26 Febbraio

Nervosi durante un controllo, i carabinieri trovano cocaina: un arresto e una denuncia

I Carabinieri di Montevarchi, coadiuvati dai colleghi della Stazione di San Giovanni Valdarno hanno effettuato un arresto e ad una denuncia a piede libero nei confronti di due pregiudicati italiani.

I due, in compagnia di un terzo soggetto incensurato, sono stati fermati per un controllo di routine a bordo del veicolo di uno dei tre: già noti ai militari dell’Arma, il loro agitarsi ha spinto i militari ad effettuare un’attenta perquisizione.

Indosso ad uno dei tre è stato rinvenuto un involucro di medie dimensioni contenente 60 grammi di cocaina pura che, se tagliata, sul mercato può raggiungere il valore di circa dodicimila euro.

Le perquisizioni sono poi state estese alle rispettive abitazioni dei fermati con esito negativo in due casi mentre a casa del guidatore dell’automobile controllata, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e due attrezzi utilizzati per tagliare le dosi di sostanza stupefacente.

L’uomo in possesso della cocaina è stato tradotto presso la casa circondariale di Arezzo, mentre il proprietario del bilancino di precisione e dei due coltelli è stato denunciato oltre ad aver subito il sequestro degli oggetti.

Il terzo uomo invece, l’incensurato, è stato rilasciato poiché sia la perquisizione personale che quella domiciliare hanno dato esito negativo.

Minacciano di morte l’ex datore di lavoro, padre e figlio denunciati

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi, hanno denunciato due cittadini italiani, con alcuni precedenti, per minaccia aggravata: i due, padre e figlio, si sono recati presso la sede della ditta dove il primo dei due lavorava e dalla quale si era volontariamente dimesso da qualche tempo per motivi personali ed hanno minacciato di morte il legale rappresentate della azienda ed una dipendente.

Da quanto è stato possibile appurare da parte dei militari, le minacce di morte sarebbero state realizzate dai due uomini al fine di far ottenere in tempi rapidi al dimissionario il pagamento del trattamento di fine rapporto; per tutta risposta entrambe le vittime hanno di comune accordo deciso di rivolgersi ai militari della Stazione di Montevarchi.

in aggiornamento