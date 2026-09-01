La Guardia di Finanza di Arezzo cambia comandante. Il colonnello Daniela Parisi assume la guida del Comando Provinciale al posto del colonnello Walter Mazzei, che lascia la provincia dopo tre anni di servizio.

Per Arezzo si tratta anche di una prima volta: Parisi è la prima donna chiamata a guidare il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle.

Il passaggio di consegne si è svolto martedì 1 settembre nella caserma “Gen. D. Guido del Buono”, sede del Comando Provinciale, durante una cerimonia interna alla presenza del Comandante Regionale Toscana, generale di divisione Gianluca Filippi, di una rappresentanza del personale e delle sezioni di Arezzo e Valdarno Superiore dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Walter Mazzei lascia Arezzo dopo tre anni

Il generale Filippi ha ringraziato il colonnello Walter Mazzei per il lavoro svolto durante i tre anni trascorsi alla guida del Comando aretino.

Mazzei è destinato adesso all’Umbria, dove assumerà l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale.

Nel suo saluto di commiato ha ringraziato i finanzieri della provincia per la collaborazione e l’impegno nelle numerose attività investigative condotte in questi anni nei settori di competenza della Guardia di Finanza e nella tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Chi è Daniela Parisi

Daniela Parisi, classe 1981, arriva ad Arezzo dopo un percorso professionale maturato sia nei reparti territoriali sia nelle strutture specialistiche della Guardia di Finanza.

Dal 2022 al 2026 ha prestato servizio nei Reparti Speciali del Corpo, occupandosi in particolare di analisi del rischio sui soggetti beneficiari di fondi del PNRR, della Politica di Coesione e della Politica Agricola Comune.

È laureata con lode in Economia e Legislazione per l’impresa all’Università Bocconi e, dopo aver frequentato il 101° corso dell’Accademia della Guardia di Finanza, ha conseguito con lode anche la laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Ha inoltre frequentato il 46° Corso superiore della Scuola di Polizia economico-finanziaria e conseguito un master di secondo livello in Diritto Tributario alla LUMSA.

Nel corso della carriera ha prestato servizio nei comandi territoriali di Sassuolo e Bologna e nei Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Perugia, Roma e Napoli.

È stata ufficiale istruttore presso l’Accademia di Bergamo e la Scuola Allievi di Bari e ha ricoperto incarichi di staff presso il Comando Generale e il Comando Aeronavale Centrale.

Ha svolto anche attività di docenza all’Università Milano-Bicocca e all’Università Roma Tre, oltre che negli istituti di formazione della Guardia di Finanza e interforze.

Dal 2023 ricopre inoltre l’incarico di ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali e agroalimentari.

Nel suo intervento di insediamento Parisi ha espresso soddisfazione e gratitudine per il nuovo incarico. Il generale Filippi le ha rivolto gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza e la delicatezza del ruolo che assume alla guida delle Fiamme Gialle aretine.