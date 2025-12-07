Dallo sguardo sulla malattia alla centralità della persona

Un nuovo paradigma scritto con Monica Bossi: medicina e nutrizione funzionale per restituire salute, consapevolezza e autonomia.
Medicina Funzionale
La medicina funzionale non si limita ai sintomi, ma ricerca le cause profonde delle malattie, intervenendo dove nasce lo squilibrio.
Considera il corpo come un sistema connesso in cui genetica, ambiente, stress, stile di vita e nutrizione interagiscono costantemente.
L’obiettivo non è nascondere il sintomo, ma ripristinare la funzione, perché trattare solo la superficie porta alla cronicità.
La persona diventa protagonista attiva del proprio benessere, imparando ad ascoltare il corpo e a comprenderne i segnali.
Salute è equilibrio.
Ogni organo dialoga con gli altri, ogni funzione dipende da molte funzioni unite insieme.
La medicina funzionale punta così a recuperare l’armonia fisiologica dell’organismo, restituendo benessere reale, duraturo, consapevole.
La nutrizione funzionale ne rappresenta la base biologica e terapeutica.
Nutrizione Funzionale
La nutrizione funzionale riconosce il cibo come strumento terapeutico attivo.
Non è solo energia, ma informazione: guida processi cellulari, modula l’infiammazione, sostiene gli organi, previene la malattia.
Ogni piano nutrizionale viene costruito sulla persona, considerando:
- genetica
- stato di salute
- stile di vita
- squilibri fisiologici
L’obiettivo è ottimizzare le funzioni, migliorare il benessere generale e sostenere la longevità.
Un esempio: metabolismo glucidico
In equilibrio, l’intestino, il fegato, il pancreas, i muscoli e tutti gli organi coinvolti mantengono la glicemia sotto 100 mg/100 ml.
Quando questa rete si indebolisce, si passa da:
|Condizione
|Valore
|Significato
|FUNZIONE
|< 100 mg/100 ml
|equilibrio tra gli organi
|DISFUNZIONE
|> 100 mg/100 ml
|meccanismo alterato
|PATOLOGIA
|valori stabili elevati
|rischio diabete tipo 2
Con la nutrizione funzionale è possibile invertire la disfunzione prima che diventi malattia.
Questo approccio è applicabile a molti quadri clinici, sempre con la persona al centro.