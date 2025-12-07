9.2 C
Comune di Arezzo
Dallo sguardo sulla malattia alla centralità della persona

Dott. Pierluigi Rossi
Un nuovo paradigma scritto con Monica Bossi: medicina e nutrizione funzionale per restituire salute, consapevolezza e autonomia.

Medicina Funzionale
La medicina funzionale non si limita ai sintomi, ma ricerca le cause profonde delle malattie, intervenendo dove nasce lo squilibrio.
Considera il corpo come un sistema connesso in cui genetica, ambiente, stress, stile di vita e nutrizione interagiscono costantemente.

L’obiettivo non è nascondere il sintomo, ma ripristinare la funzione, perché trattare solo la superficie porta alla cronicità.
La persona diventa protagonista attiva del proprio benessere, imparando ad ascoltare il corpo e a comprenderne i segnali.

Salute è equilibrio.
Ogni organo dialoga con gli altri, ogni funzione dipende da molte funzioni unite insieme.

La medicina funzionale punta così a recuperare l’armonia fisiologica dell’organismo, restituendo benessere reale, duraturo, consapevole.
La nutrizione funzionale ne rappresenta la base biologica e terapeutica.

Nutrizione Funzionale
La nutrizione funzionale riconosce il cibo come strumento terapeutico attivo.
Non è solo energia, ma informazione: guida processi cellulari, modula l’infiammazione, sostiene gli organi, previene la malattia.

Ogni piano nutrizionale viene costruito sulla persona, considerando:

  • genetica
  • stato di salute
  • stile di vita
  • squilibri fisiologici

L’obiettivo è ottimizzare le funzioni, migliorare il benessere generale e sostenere la longevità.

Un esempio: metabolismo glucidico
In equilibrio, l’intestino, il fegato, il pancreas, i muscoli e tutti gli organi coinvolti mantengono la glicemia sotto 100 mg/100 ml.
Quando questa rete si indebolisce, si passa da:

Condizione Valore Significato
FUNZIONE < 100 mg/100 ml equilibrio tra gli organi
DISFUNZIONE > 100 mg/100 ml meccanismo alterato
PATOLOGIA valori stabili elevati rischio diabete tipo 2

Con la nutrizione funzionale è possibile invertire la disfunzione prima che diventi malattia.
Questo approccio è applicabile a molti quadri clinici, sempre con la persona al centro.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
