Mete improbabili: il carretto dei gelati

La tua Agenzia di Viaggi di fiducia ti propone una nuova, esclusiva destinazione: Il Carretto dei Gelati, un luogo dove il viaggio non si misura in chilometri, ma in crema sciolta tra le dita.
Situato in un elegante salone d’epoca — pavimento con un fiorito disegno geometrico che ricorda il tempo di un’infanzia d giochi in legno, colonne color miele, luce che scivola morbida dai lampadari come un pomeriggio di giugno — il carretto sosta immobile, pronto a portarti lontanissimo. Prenotando questo itinerario, verrai accompagnato in un percorso sensoriale ad alta intensità emotiva.
Nella prima tappa raggiungerai “I Profumi del Tempo”. Sollevando appena il coperchio argentato della caraffa, lucidato con cura, il profumo di crema alla vaniglia sarà intenso come il ricordo di un’estate lontana, di un parco assolato, di un sorriso beato.
Nella seconda tappa incontrerai “La Piazza dei Bambini”, accessibile solo a chi possiede almeno un ricordo autentico di ginocchia sbucciate e cerotti fastidiosi mai del tutto attaccati. Qui il carretto ti sembrerà il centro del mondo: la base delle corse, il motivo dei litigi, il luogo delle strette di mano.
Nella terza tappa, “La Casa Abitata”, tornerai improvvisamente al portone di famiglia. L’itinerario prevede qui un momento di rallentamento obbligatorio: l’invito a sederti scompostamente sul gradino dell’ingresso, con un cono che cola lentamente tra le dita. Non preoccuparti: il gradino sarà ben pulito anche se i tuoi vestiti non chiederanno altro di sporcarsi. Fuori ci sarà un tempo piacevole ma tu sarai certo all’ombra di un qualche sogno, progetto, desiderio. Di quel gelato che non esiste più e che qui esiste ancora.
Prenota oggi stesso il tuo itinerario improbabile. Il gelataio sarà ben lieto di accompagnarti in quel luogo fresco dove avviene la magia della crema e della speranza.
Durata minima del soggiorno: il tempo necessario a ricordarti perché, a volte, il viaggio più lontano è quello che ti riporta a casa. Durata massima: il tempo utile affinché ti sia chiaro che il sogno è il luogo più fresco dove immaginare il futuro.