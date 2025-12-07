11.7 C
Arezzo in tilt: Natale, code e sbrocco social

Rossella esplode su Facebook, Daniela rincara con il romanzo del traffico tra autobus pachidermici, rotatorie prese d’assalto e vigili latitanti come unicorni

Gino Perticai
AREZZO, DA “CITTÀ D’ARTE” A “CITTÀ DEL NATALE, DELLE CODE, DEGLI URLI SU FACEBOOK E DEL RESPIRO A SINGHIOZZO”.
ROSSELLA S’INCASTRA SU FB – DANIELA LE FA ECO E CI METTE ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO, I CAMPI INCOLTI E LA GEOGRAFIA URBANA

Arezzo scintilla, brilla, illumina le vie… ma brilla soprattutto il fegato dei cittadini, incandescenti come le lucine sopra via Guido Monaco.
E dopo lo storico sbrocco pubblico di Rossella su Facebook – una performance social definita dagli esperti di urbanistica emotiva come “urlo maremmano digitale a 360°” – ora arriva anche Daniela, che con post da manuale di urbanistica popolare, ci regala epicità degna di un consiglio comunale fatto durante un ingorgo.

 
Post chilometrico, sudore alla fronte e spirito da assessora mancata – Daniela non scrive, incide nel marmo:
Questa mattina il completo caos, vado a prendere mia madre , alle 10,30 , ora in cui la badante va via..e mi aiuta a farle fare le scale, in viale Michelangelo e cerco di portarla a casa mia via marco perennio …all’andata avevo visto il caos nel raccordo code fino alla rotatoria dell’ospedale …passo dal centro 45 minuti di coda dal semaforo della stazione alla rotatoria dell’itis…fermi completamenti fermi….Continua a leggere


Il quadro è chiaro: più che Natale, pare Esodo biblico con camper, autobus turistici formato balena e pedoni in riproduzione spontanea sulla rotatoria.

Le osservazioni tecniche della cittadina, degne della NASA, riportano:

  1. Troppe macchine (scoperta storica da premio Nobel)
  2. Autobus turistici grandi come navi da crociera nel porto di via Crispi
  3. Gente. TANTA gente. UN MARE. UNO TSUNAMI CHE CAMMINA.
    E poi la domanda cruciale: “…ma due o tre vigili, no?”
    Una frase che rimarrà nei libri di storia locale, forse scolpita all’ingresso del Duomo.

Daniela però propone. Daniela non distrugge – edifica parcheggi, navette, campi incolti trasformati in Las Vegas del posteggio a 1 euro, zone verdi con alberi carichi di speranza e pure un piano di evacuazione per camperisti in festa.
Se l’assessore al traffico se la perde, domani su Marketplace troveremo “Progetto di riorganizzazione viaria – mai usato – 10 euro trattabili.”

 AREZZO PARLA – L’ORTICA ASCOLTA (E RIBALTA)
Tra Rossella che sbrocca come una pentola a pressione senza valvola
e Daniela che scrive un piano urbano degno di Fosconi con Google Maps,
su Facebook è tutto un concerto: bestemmie liriche, sfoghi epici, urbanistica fai-da-te, viabilità interpretativa.

La città del Natale?
Sì, certo.
MA QUELLA DELL’AVVENTO DEL NERVOSO.
Luci, mercatini, panettoni, renne gonfiabili…
poi sbrogli, code, rotatorie assediate, navette che non ci sono e vigili che paiono creature mitologiche tipo unicorni: tutti ne parlano, nessuno li vede.
Ma gli aretini resistono, come gli Etruschi davanti ai Romani,
e sfogano tutto su Facebook, moderno foro civico, bar, confessionale e ring di kickboxing digitale.
E noi?
Noi prendiamo nota, ridiamo per non piangere,
e aspettiamo domani, quando magari l’ingorgo finisce…
o forse diventa monumento UNESCO.

I COMMENTI DAL FRONTE DEL TRAFFICO

Rossella Io l’ho detto ieri! E oggi c’è ancora chi fa commenti ridicoli! Prepariamoci…
La voce della profezia avvertiva già tutti. Nessuno ha ascoltato. Ora piangiamo nei cofano.

Marcello Ragionamento logico. Peccato che chi governa poi non lo fa.
Traffico come metafora dell’esistenza: la logica resta ai commenti, non alle rotatorie.

Rita Idem con patate!! Mia suocera deve salire e scendere davanti casa!
Qui non si parla più di mobilità urbana: qui siamo nel dramma teatrale.

Marusca Fate come Villa Costanza a Firenze: parcheggio + navetta a 50 centesimi!
Il primo vero progetto operativo del popolo. Sindaco, prenda appunti.

Silvia(1) Potrebbe essere nebbia e montagna.
La rassegnazione poetica: quando il traffico diventa paesaggio alpino.

Silvia (2) Questa è la coda al casello di Arezzo alle 13.
Report real-time dal fronte: sembrava un’esercitazione NATO.

Chiara Il blocco nasce al Baldaccio: gente che scende, gente che sale, pedoni infiniti e vigili inesistenti.
Cronaca chirurgica. Taglia, analizza, incide. Il Comune tremi.

Gianna Arezzo in mano ai cialtroni.
Sintesi breve, efficace, contundente.

Francesco  La tragedia del Natale.
Titolo perfetto per un film. Genere: catastrofico.

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
