Arezzo in tilt: Natale, code e sbrocco social

AREZZO, DA “CITTÀ D’ARTE” A “CITTÀ DEL NATALE, DELLE CODE, DEGLI URLI SU FACEBOOK E DEL RESPIRO A SINGHIOZZO”.

ROSSELLA S’INCASTRA SU FB – DANIELA LE FA ECO E CI METTE ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO, I CAMPI INCOLTI E LA GEOGRAFIA URBANA

Arezzo scintilla, brilla, illumina le vie… ma brilla soprattutto il fegato dei cittadini, incandescenti come le lucine sopra via Guido Monaco.

E dopo lo storico sbrocco pubblico di Rossella su Facebook – una performance social definita dagli esperti di urbanistica emotiva come “urlo maremmano digitale a 360°” – ora arriva anche Daniela, che con post da manuale di urbanistica popolare, ci regala epicità degna di un consiglio comunale fatto durante un ingorgo.



Post chilometrico, sudore alla fronte e spirito da assessora mancata – Daniela non scrive, incide nel marmo:

Questa mattina il completo caos, vado a prendere mia madre , alle 10,30 , ora in cui la badante va via..e mi aiuta a farle fare le scale, in viale Michelangelo e cerco di portarla a casa mia via marco perennio …all’andata avevo visto il caos nel raccordo code fino alla rotatoria dell’ospedale …passo dal centro 45 minuti di coda dal semaforo della stazione alla rotatoria dell’itis…fermi completamenti fermi….Continua a leggere il problema?

1) troppe macchine

2) autobus dei turisti che bloccavano le uscite perché grossi

3) gente ..tanta gente che si buttava sulla rotatoria per attraversare…ma due o tre vigili no? Bastava fermare il flusso continuo delle persone…..non far passare autobus turistici enormi …io sono felice che vengano i turisti con questa bella giornata ..ma bisogna organizzare il flusso delle macchine e delle persone ..per creare meno disagio …anche in caso del passaggio di un’ambulanza vigili del fuoco..non far passare camper …fare dei percorsi obbligati per andare all’area camper …area bus ..e controllare flusso continuo di persone che lentamente con passeggini bimbi piccoli e animali attraversavano la rotatoria senza guardare le strisce..speriamo per domani. Lo dico perché io in una città vicino caotica ci vado una volta due no…attivare autobus..per portare i turisti in centro e farli parcheggiare lontano …..con in euro a testa …abbiamo tanti campi incolti intorno ad Arezzo ..utilizziamoli una volta il mese …non voglio critiche…perché io in comune non ci lavoro ma avrei fatto sicuramente meglio …Arezzo deve essere ,prima al servizio del cittadino …e non lo è tanti posti con arbusti e mancano posti auto per gli aretini ..e si potrebbero fare parcheggi belli verdi con alberi per i residenti in città ecc lontano parcheggio autobus con navetta…e altri parcheggi con navetta a 1 euro andata e ritorno…



Il quadro è chiaro: più che Natale, pare Esodo biblico con camper, autobus turistici formato balena e pedoni in riproduzione spontanea sulla rotatoria.

Le osservazioni tecniche della cittadina, degne della NASA, riportano:

Troppe macchine (scoperta storica da premio Nobel) Autobus turistici grandi come navi da crociera nel porto di via Crispi Gente. TANTA gente. UN MARE. UNO TSUNAMI CHE CAMMINA.

E poi la domanda cruciale: “…ma due o tre vigili, no?”

Una frase che rimarrà nei libri di storia locale, forse scolpita all’ingresso del Duomo.

Daniela però propone. Daniela non distrugge – edifica parcheggi, navette, campi incolti trasformati in Las Vegas del posteggio a 1 euro, zone verdi con alberi carichi di speranza e pure un piano di evacuazione per camperisti in festa.

Se l’assessore al traffico se la perde, domani su Marketplace troveremo “Progetto di riorganizzazione viaria – mai usato – 10 euro trattabili.”

AREZZO PARLA – L’ORTICA ASCOLTA (E RIBALTA)

Tra Rossella che sbrocca come una pentola a pressione senza valvola

e Daniela che scrive un piano urbano degno di Fosconi con Google Maps,

su Facebook è tutto un concerto: bestemmie liriche, sfoghi epici, urbanistica fai-da-te, viabilità interpretativa.

La città del Natale?

Sì, certo.

MA QUELLA DELL’AVVENTO DEL NERVOSO.

Luci, mercatini, panettoni, renne gonfiabili…

poi sbrogli, code, rotatorie assediate, navette che non ci sono e vigili che paiono creature mitologiche tipo unicorni: tutti ne parlano, nessuno li vede.

Ma gli aretini resistono, come gli Etruschi davanti ai Romani,

e sfogano tutto su Facebook, moderno foro civico, bar, confessionale e ring di kickboxing digitale.

E noi?

Noi prendiamo nota, ridiamo per non piangere,

e aspettiamo domani, quando magari l’ingorgo finisce…

o forse diventa monumento UNESCO.

I COMMENTI DAL FRONTE DEL TRAFFICO

Rossella Io l’ho detto ieri! E oggi c’è ancora chi fa commenti ridicoli! Prepariamoci…

La voce della profezia avvertiva già tutti. Nessuno ha ascoltato. Ora piangiamo nei cofano.

Marcello Ragionamento logico. Peccato che chi governa poi non lo fa.

Traffico come metafora dell’esistenza: la logica resta ai commenti, non alle rotatorie.

Rita Idem con patate!! Mia suocera deve salire e scendere davanti casa!

Qui non si parla più di mobilità urbana: qui siamo nel dramma teatrale.

Marusca Fate come Villa Costanza a Firenze: parcheggio + navetta a 50 centesimi!

Il primo vero progetto operativo del popolo. Sindaco, prenda appunti.

Silvia(1) Potrebbe essere nebbia e montagna.

La rassegnazione poetica: quando il traffico diventa paesaggio alpino.

Silvia (2) Questa è la coda al casello di Arezzo alle 13.

Report real-time dal fronte: sembrava un’esercitazione NATO.

Chiara Il blocco nasce al Baldaccio: gente che scende, gente che sale, pedoni infiniti e vigili inesistenti.

Cronaca chirurgica. Taglia, analizza, incide. Il Comune tremi.

Gianna Arezzo in mano ai cialtroni.

Sintesi breve, efficace, contundente.

Francesco La tragedia del Natale.

Titolo perfetto per un film. Genere: catastrofico.