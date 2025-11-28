Arezzo, quadro elettrico spaccato e rattoppato alla bell’e meglio: nasce la “Scatola delle Sorprese… mortali”!

Dopo giorni a vista co’ la corrente viva, ora è chiuso… sì, ma come un panino ripiegato male

Arezzo — Te la ricordi la scatola elettrica aperta davanti al bar Truciolini? Quella che pareva l’uovo di Pasqua dei fulmini, co’ i fili de fori, i morsetti in libertà vigilata e l’energia elettrica che salutava la gente di passaggio?

Bene: l’hanno sistemata.

Cioè… “sistemata”…

Hanno tirato su un pezzo di plastica, fissato con nastro adesivo e fascette, manco fosse il paraurti di una Panda dell’89, e via: Arezzo torna sicura!

Le foto – che parlano più di mille verbali comunali – mostra un quadro che dovrebbe proteggere la corrente, ma invece pare abbia appena partecipato a una rissa in un vicolo buio.

Un capolavoro di ingegneria.

La Gioconda del rattoppo.

E ora uno si domanda:

“Ma chi l’ha richiusa? Topo Gigio in trasferta? Un bischero con la laurea ad Honorem in arrangiarsi?”

Perché fino a pochi giorni fa il quadro stava aperto a libro, con la corrente attiva, come un buffet gratuito per chiunque avesse voglia di morire arrostito “a bassa temperatura”.

Adesso invece è “messo a posto” così.

S’è visto di meglio anche nei cantieri dei ragazzini che giocano col Meccano.

Diciamocela tutta:

qui basta che un cittino curioso apra il cartone pensando di trovare dentro la sorpresa del Mulino Bianco, e ci scappa un cortocircuito degno dei fuochi artificiali di San Donato.

Che si faccia avanti qualcuno con un minimo di professionalità, un cacciavite vero e non di plastica, e la voglia di rimettere a posto l’armadietto prima che in città si registri il primo caso di abbrustolimento urbano spontaneo.

Per ora, l’unica cosa funzionante sembra essere…

la fortuna.