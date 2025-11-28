5.2 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 28, 2025
Arezzo, quadro elettrico spaccato e rattoppato alla bell’e meglio: nasce la “Scatola delle Sorprese… mortali”!

Improvvisazione creativa: l’arte aretina del rattoppo elettrico sfida la sorte e la pazienza dei passanti.
Dopo giorni a cielo aperto co’ la corrente viva, ora il quadro è “chiuso”… ma pare più un coperchio messo a caso che una riparazione

Gino Perticai
By Gino Perticai

Dopo giorni a vista co’ la corrente viva, ora è chiuso… sì, ma come un panino ripiegato male

Arezzo — Te la ricordi la scatola elettrica aperta davanti al bar Truciolini? Quella che pareva l’uovo di Pasqua dei fulmini, co’ i fili de fori, i morsetti in libertà vigilata e l’energia elettrica che salutava la gente di passaggio?

Bene: l’hanno sistemata.

Cioè… “sistemata”…
Hanno tirato su un pezzo di plastica, fissato con nastro adesivo e fascette, manco fosse il paraurti di una Panda dell’89, e via: Arezzo torna sicura!

Le foto – che parlano più di mille verbali comunali – mostra un quadro che dovrebbe proteggere la corrente, ma invece pare abbia appena partecipato a una rissa in un vicolo buio.

Un capolavoro di ingegneria.
La Gioconda del rattoppo.

E ora uno si domanda:
“Ma chi l’ha richiusa? Topo Gigio in trasferta? Un bischero con la laurea ad Honorem in arrangiarsi?”

Perché fino a pochi giorni fa il quadro stava aperto a libro, con la corrente attiva, come un buffet gratuito per chiunque avesse voglia di morire arrostito “a bassa temperatura”.
Adesso invece è “messo a posto” così.
S’è visto di meglio anche nei cantieri dei ragazzini che giocano col Meccano.

Diciamocela tutta:
qui basta che un cittino curioso apra il cartone pensando di trovare dentro la sorpresa del Mulino Bianco, e ci scappa un cortocircuito degno dei fuochi artificiali di San Donato.

Che si faccia avanti qualcuno con un minimo di professionalità, un cacciavite vero e non di plastica, e la voglia di rimettere a posto l’armadietto prima che in città si registri il primo caso di abbrustolimento urbano spontaneo.

Per ora, l’unica cosa funzionante sembra essere…
la fortuna.

Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
