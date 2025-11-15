13.8 C
Comune di Arezzo
sabato, Novembre 15, 2025
Arezzo, botta al quadro elettrico: davanti al bar Truciolini s’apre gratis la “Fiera del Cortocircuito”!

Quadro elettrico sfondato davanti al bar: rischio di patatrac per i bischeri curiosi

Gino Perticai
By Gino Perticai

Arezzo — Davanti al bar Truciolini, proprio di faccia alla vecchia Lebole, nei giorni scorsi un furgone deve aver avuto un momento di ispirazione artistica e gn’ha tirato una craniata micidiale a un quadro elettrico sul marciapiede. Risultato? L’armadietto ora pare un prosciutto aperto in bella vista, co’ tutti i fili de fori manco fosse un piatto di spaghetti del giorno dopo.

Le foto parlano chiaro: fili arrotolati come budelli, viti e morsetti sparsi come coriandoli, sportello per terra e tappato alla meglio co’ due strisce di nastro marrone che neanche al mercato nero dei pacchi di Natale.

Dentro, un ammasso di cavi grigi che manco un piovrone a tre teste, le etichette che dicono “ARM.4 VANO”, “CAB 8120” e altre cose che suonano serissime, e in mezzo a tutto un simpatico triangolino giallo che praticamente urla:
“OCCHIO CITTO, SE MORE!”

Ora, la domanda vien da sé:
ma un sE potrebbe sbrigaRE qualcuno che sappia dove mettere le mani?
Perché qui basta che un bischero – e di bischeri il mondo è pieno come iL parcheggio dell’Ipercoop alla domenica – s’avvicini a toccare per vedere se “funziona”, e ci s’ha da ritrovarlo abbrustolito come un marshmallow alla festa dei boy scout.

E allora sì, magari un tecnico, un elettricista, un cristiano dotato di cervello e cacciavite, faccia un salto e rimetta a posto ‘sto benedetto quadro.
Prima che qualcuno, per noia o curiosità, lo scambi per un giochino a premi… e il premio sia un viaggio di sola andata nel regno dei fumi blu.

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
