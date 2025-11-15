Arezzo, botta al quadro elettrico: davanti al bar Truciolini s’apre gratis la “Fiera del Cortocircuito”!

Arezzo — Davanti al bar Truciolini, proprio di faccia alla vecchia Lebole, nei giorni scorsi un furgone deve aver avuto un momento di ispirazione artistica e gn’ha tirato una craniata micidiale a un quadro elettrico sul marciapiede. Risultato? L’armadietto ora pare un prosciutto aperto in bella vista, co’ tutti i fili de fori manco fosse un piatto di spaghetti del giorno dopo.

Le foto parlano chiaro: fili arrotolati come budelli, viti e morsetti sparsi come coriandoli, sportello per terra e tappato alla meglio co’ due strisce di nastro marrone che neanche al mercato nero dei pacchi di Natale.

Dentro, un ammasso di cavi grigi che manco un piovrone a tre teste, le etichette che dicono “ARM.4 VANO”, “CAB 8120” e altre cose che suonano serissime, e in mezzo a tutto un simpatico triangolino giallo che praticamente urla:

“OCCHIO CITTO, SE MORE!”

Ora, la domanda vien da sé:

ma un sE potrebbe sbrigaRE qualcuno che sappia dove mettere le mani?

Perché qui basta che un bischero – e di bischeri il mondo è pieno come iL parcheggio dell’Ipercoop alla domenica – s’avvicini a toccare per vedere se “funziona”, e ci s’ha da ritrovarlo abbrustolito come un marshmallow alla festa dei boy scout.

E allora sì, magari un tecnico, un elettricista, un cristiano dotato di cervello e cacciavite, faccia un salto e rimetta a posto ‘sto benedetto quadro.

Prima che qualcuno, per noia o curiosità, lo scambi per un giochino a premi… e il premio sia un viaggio di sola andata nel regno dei fumi blu.