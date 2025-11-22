4.2 C
Arezzo, Porta San Lorentino: il semaforo giallo fisso da 5 giorni

Arezzo, Porta San Lorentino: il semaforo giallo fisso da 5 giorni

Il faro giallo dell’assurdo che domina Porta San Lorentino e confonde un’intera città

“È L’ULTIMA ATTRAZIONE DELLA Città del Natale O È IMPAZZITO?”

A Porta San Lorentino ormai ci si passa solo per farsi due risate… o due bestemmie trattenute, dipende dal traffico. Da cinque giorni il semaforo è lì, giallo fisso, come un bischero in contemplazione mistica.
Non lampeggia, non cambia, non vive: medita.

Secondo i residenti, non è un guasto, ma un fenomeno mistico natalizio:
“Pare sia la nuova attrazione della Città del Natale: La Luce Che Ha Rinunciato. Una performance sulla stanchezza esistenziale del traffico.”
“Oh, lo vedi? È l’installazione artistica GIALLO INTRAPPOLATO NEL TEMPO. L’anno scorso c’era l’albero, quest’anno c’è il semaforo meditativo.”

Intanto gli automobilisti, poveri disgraziati, non sanno se frenare, partire o darsi all’agricoltura biologica, stanno gradualmente perdendo contatto con la realtà.
Uno giura di aver visto il semaforo muovere leggermente la palpebra, come per dire: “Oh, arrangiati.”.
Clacson che volano, insulti che rimbalzano tra i palazzi, e la sensazione generale che Porta San Lorentino sia diventata una landa di sopravvivenza urbana.
“Oh, pare d’essere a Napoli all’ora di punta.

Un automobilista riferisce: “Mi sono fermato perché era giallo. Poi sono ripartito perché era giallo. Poi mi sono fermato di nuovo perché era sempre giallo. Alla fine ho lasciato la macchina lì e sono andato a piedi. Mì ha vinto lui.”

E il bello deve ancora venire: tra poco arrivano i turisti della Città del Natale, senza contare chi parcheggia in sui marciapiedi perché “tanto son qui solo un attimino”.
Se il semaforo rimane così, si rischia il blocco totale del traffico, stile presepe vivente… ma con meno poesia.

Speriamo che l’amministrazione si svegli e rimetta le luci a posto, perché un semaforo giallo fisso non sarà nemmeno la cosa più assurda vista in città…
…ma è sulla buona strada per diventarlo.

