Arezzo, affitti comunali: i commercianti “dimenticano” di pagare… e il Comune “dimentica” di chiedere

Menchetti sbotta: “Oh, ma gli euro gli piglia qualcuno o si va a pari con l’aria fritta?”

Arezzo – Scene da commedia all’italiana, ma senza biglietti: secondo il consigliere comunale Michele Menchetti, metà dei commercianti che gestiscono i locali bar di proprietà del Comune avrebbe preso un vizio nuovo: l’affitto? È un’opinione.

Pare infatti – dice Menchetti – che su otto attività solo due paghino regolarmente, mentre le altre sei avrebbero deciso che il canone comunale è un concetto troppo astratto, un po’ come l’onestà nei reality show o la puntualità dei treni regionali.

Il bello, però, viene dopo: su sei morosi, solo uno avrebbe ricevuto un sollecito. Gli altri cinque?

Boh, forse gli manda i pensierini di Natale. O forse l’amministrazione sta ancora cercando la carta giusta nella stampante.

Menchetti, che ormai a forza di fare interrogazioni sembra l’unico a essersi accorto che gli immobili comunali non si pagano da soli, chiede lumi:

«Son tre mesi che aspetto di sapere qualcosa. In tre mesi – dice – si cresce un basilico, si fa un figlio, si cambiano tre assessori… e invece nulla. L’unica cosa a crescere sono gli 80.000 euro di arretrati.»

Durante il Consiglio, l’assessore avrebbe promesso risposta scritta. Quando? Non si sa.

Nel frattempo i soldi restano lì, sospesi nell’etere, come il Wi-Fi quando paga il Comune.

Insomma, la domanda resta: chi deve pagare, e soprattutto: chi deve far pagare?

Perché a questo ritmo, l’unica attività in attivo rischia di essere… l’arte del rimandare.