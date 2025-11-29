3 C
“Disonora il padre e la madre”: il debutto nel noir di Claudio Repek arriva in libreria

Il nuovo romanzo di Claudio Repek, un noir che scava nelle ombre della giustizia e dell’animo umano

“Disonora il padre e la madre”: il primo noir di Repek

Con Disonora il padre e la madre Claudio Repek compie il passaggio dai saggi alla narrativa, firmando il suo primo romanzo noir. Il libro, edito da Albatros, sarà disponibile in libreria e negli store online a partire dalla prossima settimana e verrà presentato ufficialmente il 12 dicembre ad Arezzo.

La vicenda si apre con il ritrovamento del corpo di una bambina uccisa in un bosco, un delitto che diventa il punto di partenza di una trama fitta di inganni, segreti e identità sfuggenti, in cui nessuno è realmente ciò che appare.

La quarta di copertina anticipa l’atmosfera del romanzo:
“All’improvviso ci sono eventi che aprono un varco dentro di noi, riportando in superficie ferite e pensieri che il tempo aveva cercato di seppellire. Un magistrato, segnato da lutti e traumi familiari, si ritrova a indagare sull’omicidio di una bambina il cui corpo è stato trovato in un bosco. Un caso che spalanca i suoi abissi interiori, trasformando l’indagine in uno specchio della sua stessa vita. Sarà costretto a confrontarsi con domande rimaste sospese nel passato e a cercare quella via di salvezza che ora sembra l’unica possibile. Per il magistrato Massimiliano Andrei inizia così un percorso difficile, tra sospetti e menzogne, in cui la verità riguarda non solo il delitto da risolvere, ma anche le zone d’ombra della giustizia e della fragilità umana”.

