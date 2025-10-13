10.9 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 13, 2025
Il cortisolo: L'ormone dello stress metabolico e psichico

Dott. Pierluigi Rossi
Viviamo tempi di precarietà

Oggi più che mai sperimentiamo una duplice precarietà: emotiva e alimentare.
Le nostre scelte a tavola sono spesso condizionate non solo dalle possibilità economiche, ma anche dallo stato emotivo in cui ci troviamo.

L’ipotalamo: il regista interno

Questi fattori agiscono sull’ipotalamo, una struttura del cervello che funge da ponte tra il mondo esterno e i sistemi ormonali, metabolici e immunitari del nostro organismo.
L’ipotalamo è, di fatto, il regista metabolico ed emotivo del corpo umano.

Come nasce lo stress

Lo stress origina proprio dall’ipotalamo e si manifesta in due modi:

  • attraverso l’aumento del cortisolo nel sangue;
  • attraverso l’attivazione del sistema nervoso autonomo, che agisce indipendentemente dalla nostra volontà.

Alimentazione e infiammazione

Un’alimentazione scorretta, ricca di carboidrati e soprattutto di grassi saturi (formaggi, salumi, insaccati, carne rossa, ecc.), può generare infiammazione neuronale a livello ipotalamico.
Questo stato infiammatorio stimola eccessivamente l’asse ipotalamo-ipofisi-surreni, portando a una maggiore produzione di cortisolo.

Stress emotivo e cortisolo

Anche la precarietà emotiva, la sensazione di inadeguatezza o di difficoltà nell’affrontare le situazioni quotidiane, attiva lo stesso meccanismo:
ipotalamo → ipofisi → surreni → aumento del cortisolo.

Il cortisolo è dunque l’ormone dello stress metabolico e psichico, con effetti diretti sul sistema immunitario, che tende a deprimersi.
Il risultato? Difese naturali ridotte e maggiore vulnerabilità alle malattie.

Interazione con la tiroide

Durante lo stress cronico, l’attività dei surreni (posti sopra i reni) è iperattiva, mentre quella della tiroide rallenta, modificando la produzione degli ormoni T4 e T3.
Questo equilibrio è fondamentale: ogni mattina tiroide e surreni producono ormoni (cortisolo, T4, T3) che preparano l’organismo ad affrontare la giornata.

Gestire lo stress con alimentazione e consapevolezza

  • Ridurre i grassi saturi di origine animale aiuta a controllare l’infiammazione ipotalamica e a gestire lo stress metabolico.
  • Creare equilibrio emotivo nelle relazioni, nel lavoro e nella salute quotidiana contribuisce a contenere lo stress psichico.

Essere più presenti a se stessi, consapevoli e protagonisti della propria vita, anche nei momenti difficili, è un passo essenziale per il benessere complessivo.

Il messaggio finale

Lo stress, sia metabolico che psichico, agisce sul sistema immunitario: quando questo si indebolisce, il corpo si ammala.
Chi desidera può misurare i propri livelli di cortisolo nel sangue o nelle urine: se superano i valori fisiologici, significa che l’organismo è sotto stress.

Conoscere il corpo umano è il primo passo per vivere in salute, a ogni età.
Buona giornata, in salute.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
