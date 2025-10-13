Diventa operatore professionista in Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy)

A marzo 2026 parte il nuovo corso biennale organizzato da Antropozoa

Prenderà avvio a marzo 2026 la nuova edizione del corso biennale professionalizzante per operatori in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), promosso da Antropozoa, ente di formazione riconosciuto per il suo approccio scientifico e multidisciplinare. Antropozoa è inoltre l’unico centro in Italia affiliato a ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy), organismo internazionale che certifica elevati standard di qualità nella formazione nel campo della pet therapy.

In un settore in continua crescita, onde si incontrano salute, educazione e benessere animale, è fondamentale affidarsi a percorsi formativi seri e strutturati. Gli Interventi Assistiti con gli Animali richiedono competenze scientifiche, tecniche e relazionali specifiche, aggiornate e validate.

Il corso, pienamente conforme alle Linee Guida Nazionali sugli IAA, prevede oltre 600 ore di formazione tra lezioni teoriche (in presenza e online), tirocini, supervisioni e weekend esperienziali. Le lezioni saranno tenute da docenti di rilievo internazionale e da professionisti esperti del settore.

Una particolare attenzione sarà dedicata all’educazione del cane e alla tutela del suo benessere, aspetti centrali per garantire interventi realmente efficaci e rispettosi.

Sede: Centro di Pet Therapy – Fattoria Terapeutica Antropozoa, Castelfranco Piandiscò (AR)

Durata e modalità: due anni, con attività prevalentemente nei weekend e lezioni teoriche anche online

Destinatari: professionisti con formazione o esperienza in ambito sanitario, educativo e sociale (medici, psicologi, educatori, infermieri, terapisti della riabilitazione, ecc.)

Iscrizioni entro: febbraio 2026

Colloqui e preselezioni: da ottobre 2025

Per informazioni e iscrizioni:

corsobiennaleantropozoa@gmail.com

WhatsApp: 339 2010152

www.antropozoa.it | www.isaat.org