Ascoli a valanga, ma l’Arezzo resta in agguato!

Ascoli-Pontedera 5-0

Un rullo compressore dopo due pareggi casalinghi con Pianese e Juventus N.G., è diventato un rullo compressore: 20 gol all’attivo e uno solo al passivo, allenatore sanguigno, Tomei, ma un punto dietro l’Arezzo. Vi domanderete: e il Ravenna? Dovrà ancora affrontare un semiderby in quel di Sambenedetto e, domenica, Pattarello e la sua banda, ma sarà terza già da stasera…

Veniamo ad analizzare quest’ultima: buon attacco, ma difesa perforabile, ciò che non si può dire per quelli della Valle del Tronto, che di “olive ascolane” ne infilano tante a partita… Giocatori di esperienza e veramente bravi, ma cosa ci si può aspettare, che abbiano una preparazione più sciolta e che tra novembre e dicembre possano avere una flessione? E la matricola Ravenna? Calerà alla distanza, ne sono convinto, e… “noialtri”?

Mancherà per diverse partite il cursore Renzi, valida spalla per la propulsione e incontrista per il nostro Guccione, cosa che non possiamo trovare in Chierico, Mawuli, e pure Iaccarino, e neppure in Meli. Caratteristica di difensore di fascia che contrasta, riceve e dialoga con Pattarello per andare in sovrapposizione sul fondo…

De Col, pur essendo meno propenso ad andare in avanti, non ha la gamba del più giovane Renzi, ma c’è pure il buon jolly di Perrotta, chissà, già una volta ha sostituito egregiamente il nostro esterno destro…

In conclusione: cerchiamo, anzi, restate più a lungo in alto nella classifica, e sono sicuro che sti’ ascolani avranno pure qualche flessione!!