15.9 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 12, 2025
type here...
HomeCronacheSportAscoli a valanga, ma l’Arezzo resta in agguato!

Ascoli a valanga, ma l’Arezzo resta in agguato!

Si riconosce la forza dell’Ascoli… ma la vetta resta tutta nostra, e qualche flessione arriverà!

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Ascoli-Pontedera 5-0

Un rullo compressore dopo due pareggi casalinghi con Pianese e Juventus N.G., è diventato un rullo compressore: 20 gol all’attivo e uno solo al passivo, allenatore sanguigno, Tomei, ma un punto dietro l’Arezzo. Vi domanderete: e il Ravenna? Dovrà ancora affrontare un semiderby in quel di Sambenedetto e, domenica, Pattarello e la sua banda, ma sarà terza già da stasera…

Veniamo ad analizzare quest’ultima: buon attacco, ma difesa perforabile, ciò che non si può dire per quelli della Valle del Tronto, che di “olive ascolane” ne infilano tante a partita… Giocatori di esperienza e veramente bravi, ma cosa ci si può aspettare, che abbiano una preparazione più sciolta e che tra novembre e dicembre possano avere una flessione? E la matricola Ravenna? Calerà alla distanza, ne sono convinto, e… “noialtri”?

Mancherà per diverse partite il cursore Renzi, valida spalla per la propulsione e incontrista per il nostro Guccione, cosa che non possiamo trovare in Chierico, Mawuli, e pure Iaccarino, e neppure in Meli. Caratteristica di difensore di fascia che contrasta, riceve e dialoga con Pattarello per andare in sovrapposizione sul fondo…

De Col, pur essendo meno propenso ad andare in avanti, non ha la gamba del più giovane Renzi, ma c’è pure il buon jolly di Perrotta, chissà, già una volta ha sostituito egregiamente il nostro esterno destro…

In conclusione: cerchiamo, anzi, restate più a lungo in alto nella classifica, e sono sicuro che sti’ ascolani avranno pure qualche flessione!!

Articoli correlati:

Karate: Enzo Bertocci nominato consigliere regionale FIJLKAM. Successi sportivi per l’Accademia Karate Arezzo Il Team Ciabini di Arezzo domina le prime prove del CIV Classic Arezzo festeggia i suoi campioni: volley, ginnastica, scherma e pesca ai vertici nazionali La BC Servizi Arezzo saluta una stagione brillante: San Miniato vince anche Gara 2 e vola in semifinale Arezzo, rimonta d’orgoglio a Genova: da 0-3 a 3-3 con Razzolini e Balducci. Decimo posto finale in Serie B La grande boxe torna ad Arezzo: domenica 25 maggio doppio evento al Palazzetto San Lorentino SBA sfiora l’impresa: l’Under 15 a un passo dalle finali nazionali dopo una stagione da record Karate Master: due atleti aretini volano a Taipei per i Mondiali

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Magia d’autunno: “Il Giardino delle Zucche” da Segantini a Castiglion Fiorentino
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024