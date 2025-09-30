Argento e record personale per Mattia Falciani al Trofeo delle Province di Pisa

Splendida prova per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo, che ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo al Trofeo delle Province riservato alla categoria Ragazzi. Nato nel 2012, l’atleta aretino ha gareggiato con la maglia della rappresentativa provinciale distinguendosi con una prestazione di grande livello: 5,59 metri, nuovo primato personale, a soli due centimetri dall’oro.

Per Falciani si tratta di un risultato che conferma una stagione già ricca di soddisfazioni, impreziosita da due titoli regionali nel salto in alto e nel lungo. Al Trofeo hanno preso parte anche le compagne di squadra Livia Agutoli, decima nella marcia 2 km, e Isabella Mencarelli, quattordicesima nel getto del peso. I tre giovani dell’Alga Atletica hanno contribuito al quinto posto nella classifica femminile e al sesto in quella maschile della rappresentativa aretina.

La stagione vivrà ora un nuovo appuntamento sabato 4 ottobre con la seconda giornata dei Campionati Provinciali Ragazzi e Cadetti. L’evento, in programma allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo, vedrà in pista centinaia di atleti di tutte le età, dagli Esordienti fino agli Assoluti, in gare di velocità, salti e lanci. Una giornata che promette spettacolo e che metterà in risalto le giovani promesse