Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 26, 2025
Torna ArezzoWave Love Contest & Festival 2025

Torna ArezzoWave Love Contest & Festival 2025

Arezzo Wave: memoria e futuro si incontrano tra libri, musica e nuove generazioni

Luciano Petrai
Luciano Petrai

-

The Millers

Abbiamo visto stamani il patron di Arezzo Wave, Mauro Valenti, in conferenza stampa alla libreria Feltrinelli, saltare come un grillo, pieno di entusiasmo per la presentazione del primo dei due libri sulla storia del più grande rock festival italiano.
Un programma nutrito, il 3 e 4 ottobre che occuperà spazi della nostra città riportando i ricordi di chi ha vissuto quella stagione. Ma Valenti ha insistito molto anche sul futuro, in particolare sui giovani che sono stati selezionati in tutte le regioni italiane che porteranno freschezza ed entusiasmo alla musica.
Erano presenti i due componenti minorenni del gruppo toscano selezionato, The Millers, nati addirittura nel 2009 e 2011. Ammetto, nel vederli, che mi sono un po’ emozionato.
Dice Valenti: È una staffetta di generazioni che continua a correre, con la stessa passione di allora e con lo sguardo rivolto al domani.
E Valenti quell’entusiasmo lo ha mantenuto e trasmesso addirittura ai suoi figli che collaborano nello staff di Arezzo Wave.
Ed il 3 e 4 ottobre ci saranno delle belle sorprese musicali.

Articolo precedente
La natura e il denaro – Olio extra vergine di oliva e Kefir
Luciano Petrai
Luciano Petrai
