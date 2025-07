Il dr. Rossi nuovo sindaco di Arezzo?

Anche in queste calde giornate di luglio lo vediamo saltare come un grillo da una manifestazione all’altra.

Il Dr Pierluigi Rossi deve aver trovato veramente la formula dell’energia.

Medico Specialista in Scienza della Alimentazione – Specialista Igiene e Medicina Preventiva, Primo rettore della Fraternita dei Laici, il dr. Rossi riesce a valorizzare aspetti di questa città che altrimenti resterebbero all’angolo.

La stessa terrazza della Fraternita dei Laici è diventata un punto culturale che valorizza tutta la bellezza rinnovata della scalinata.

Lo abbiamo sentito, il dr. Rossi, nella serata con Valentino Mercati, il fondatore di Aboca presentare “La nuova scienza dell’alimentazione” riconfermando la sua visione futurista della medicina che non si ferma a canoni già acquisiti. Del resto lo aveva fatto anche con l’ambiente perché fu uno dei primi in città a parlare di ecologia e di salute ambientale.

Il progetto dell’illuminazione dei 52 archi rinascimentali dell’acquedotto vasariano è stato un altro regalo alla valorizzazione di questa città.

Ma lui si ritiene, a ragione, anche medico della parola riuscendo a dare un significato anche ad un social come facebook, pubblicando ogni mattina un consiglio sanitario spiegato con chiarezza che solo chi ha una preparazione come la sua può fare.

Non potevamo, in questa fase di rinnovo di cariche politiche, non chiedergli quello che da tempo ci frulla per la testa e che noi avremmo auspicato.

Ecco la sua risposta.

Voi cosa ne pensate?