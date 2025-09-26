12.7 C
La natura e il denaro – Olio extra vergine di oliva e Kefir

Dott. Pierluigi Rossi
Tempo fa ho scritto sugli effetti positivi dell’olio extra vergine di oliva assunto insieme al kefir.
Confermo ciò che avevo riportato e rilancio con ancora più convinzione, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche sui 280 nutrienti contenuti nell’olio extra vergine di oliva.

I benefici dei polifenoli dell’olio EVO

  1. Controllo di glicemia e peso corporeo
    I polifenoli stimolano la secrezione dell’ormone GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists), che:

    • regola glicemia e insulina dopo i pasti,
    • riduce l’appetito,
    • contribuisce al dimagrimento.

    In farmacia esistono farmaci (come la semaglutide) che imitano questa azione, ma a costi elevati. La natura, invece, ci offre un aiuto gratuito attraverso l’olio EVO.

  2. Azione sul microbiota intestinale
    I polifenoli favoriscono la crescita di batteri “buoni”, utili alla salute dell’intestino.
  3. Protezione della mucosa intestinale
    Incrementano la produzione di muco a livello della parete intestinale, migliorando i disturbi funzionali.


L’effetto sinergico con il kefir

Se assunto insieme al kefir, l’olio EVO moltiplica i suoi benefici:

  • i polifenoli agiscono sul metabolismo e sull’intestino,
  • i batteri salutari del kefir rafforzano la flora intestinale.

Modalità consigliate di assunzione

  • 1 cucchiaio di olio EVO in una tazza di kefir
    oppure
  • 1 cucchiaio di olio EVO prima dei pasti principali (pranzo e cena).

In sintesi:

  • La moda e il gossip dietetico seguono il denaro.
  • La scienza ci guida verso la natura.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
