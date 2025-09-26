La natura e il denaro – Olio extra vergine di oliva e Kefir

Tempo fa ho scritto sugli effetti positivi dell’olio extra vergine di oliva assunto insieme al kefir.
Confermo ciò che avevo riportato e rilancio con ancora più convinzione, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche sui 280 nutrienti contenuti nell’olio extra vergine di oliva.
I benefici dei polifenoli dell’olio EVO
- Controllo di glicemia e peso corporeo
I polifenoli stimolano la secrezione dell’ormone GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists), che:
- regola glicemia e insulina dopo i pasti,
- riduce l’appetito,
- contribuisce al dimagrimento.
In farmacia esistono farmaci (come la semaglutide) che imitano questa azione, ma a costi elevati. La natura, invece, ci offre un aiuto gratuito attraverso l’olio EVO.
- Azione sul microbiota intestinale
I polifenoli favoriscono la crescita di batteri “buoni”, utili alla salute dell’intestino.
- Protezione della mucosa intestinale
Incrementano la produzione di muco a livello della parete intestinale, migliorando i disturbi funzionali.
L’effetto sinergico con il kefir
Se assunto insieme al kefir, l’olio EVO moltiplica i suoi benefici:
- i polifenoli agiscono sul metabolismo e sull’intestino,
- i batteri salutari del kefir rafforzano la flora intestinale.
Modalità consigliate di assunzione
- 1 cucchiaio di olio EVO in una tazza di kefir
oppure
- 1 cucchiaio di olio EVO prima dei pasti principali (pranzo e cena).
In sintesi:
- La moda e il gossip dietetico seguono il denaro.
- La scienza ci guida verso la natura.