Canzoni per la Pace: Andrea Scanzi incanta Civitella tra musica e memoria collettiva

Civitella in Val di Chiana ha ospitato, in uno scenario magico, lo spettacolo di Andrea Scanzi “ Canzoni per la pace” con la band dei Borderlobo. Scanzi ha dimostrato ancora una volta la sua capacità narrativa musicale scansionando i più famosi autori che la band ha riproposto con particolare efficacia. Canzoni che veniva spontaneo cantare perché parte di un periodo fatto di sogni e di speranze. Lo ha fatto anche Scanzi dimostrando la sua versatilità anche a quelli che gli resta sui coglioni per il suo carattere strettamente aretino.

Una bella serata, in un paese che è un piccolo gioiello da conservare e tutelare, che abbiamo goduto in un tramonto fantastico.

Grazie Andrea e a tutta la band dei Borderlobo.