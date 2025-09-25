17.4 C
Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre 2025

Dal ricordo dell’architetto Tirabosco alle decisioni su rigenerazione urbana, bilanci e nuove opere pubbliche

Dalle interrogazioni al via libera al progetto del “Terzo Luogo”
Il Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’architetto Enrico Tirabosco, storico dipendente dell’ente, recentemente scomparso. Professionista stimato per competenza, cultura e umanità, Tirabosco aveva lavorato per anni negli uffici comunali ed era molto apprezzato anche nell’Ordine professionale. L’assemblea ha voluto così testimoniare vicinanza ai familiari e alla comunità che lo conosceva.

Le interrogazioni delle opposizioni

  • Bilancio Atam e scale mobili – Richiesti chiarimenti sull’allocazione delle spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dal 2018.
  • Posizioni organizzative – Domande sul futuro del comandante della Polizia Municipale e del direttore del Suap, prossimi alla pensione.
  • Alberi in via Rossellino – L’amministrazione ha spiegato che l’abbattimento rientra in un progetto di riqualificazione complessiva, con piantumazione di 17 nuovi alberi e creazione di un giardino.
  • Via Padre Caprara – In corso un progetto di fattibilità che, dopo il passaggio in Giunta e in Soprintendenza, entrerà nel piano triennale delle opere.
  • Ponte sul Vingone e Monte Sopra Rondine – Previste opere per ripristinare sicurezza e nuovi interventi progettuali.
  • Ex area sede Polizia Municipale – La trattativa è ancora in stallo e complicata da procedimenti giudiziari. Disposto un sopralluogo dei vigili.
  • Allagamenti in viale Giotto – Annunciata la realizzazione di nuove caditoie e possibili adeguamenti delle condotte fognarie.
  • Ritardi su atti e mozioni – Contestata l’assenza di risposte su interrogazioni e mancata attuazione di indirizzi approvati.

Tutte le interrogazioni sono state presentate dai gruppi di opposizione.

Le pratiche approvate

  • Rigenerazione urbana – Il “Terzo Luogo”
    Approvata la variante urbanistica (19 voti favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti) per la trasformazione dell’ex scalo merci in fondo a viale Piero della Francesca. L’area diventerà un polo di socializzazione e connessione tra centro storico, Saione e Pionta, con passerella sopra i binari, spazi verdi, mobilità dolce e la nuova biblioteca pubblica multifunzionale.
  • Debito fuori bilancio
    Con 21 voti favorevoli, riconosciuto il pagamento di circa 100.000 euro al consorzio di bonifica a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione.
  • Bilancio consolidato
    Approvato con 20 voti favorevoli e 9 contrari. Il Comune incasserà 2,2 milioni di euro di dividendi dalle partecipate. Le fondazioni mostrano crescente autonomia finanziaria, con trasferimenti comunali in calo.
  • Variazione di bilancio
    Con 17 voti favorevoli e 5 contrari, approvati:

    • progetto PNRR sui numeri civici georeferenziati,
    • contributi per arrampicata sportiva e centro diurno,
    • estinzione anticipata di 11 mutui con un risparmio annuo di 31.000 euro.
  • Urbanistica
    Via libera a tre pratiche: area equestre dilettantistica a Campoluci, ampliamento di un’unità produttiva e completamento delle urbanizzazioni a Pescaiola, con rafforzamento della presenza di Nuove Acque.

