Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre 2025

Dalle interrogazioni al via libera al progetto del “Terzo Luogo”
Il Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’architetto Enrico Tirabosco, storico dipendente dell’ente, recentemente scomparso. Professionista stimato per competenza, cultura e umanità, Tirabosco aveva lavorato per anni negli uffici comunali ed era molto apprezzato anche nell’Ordine professionale. L’assemblea ha voluto così testimoniare vicinanza ai familiari e alla comunità che lo conosceva.
Le interrogazioni delle opposizioni
- Bilancio Atam e scale mobili – Richiesti chiarimenti sull’allocazione delle spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dal 2018.
- Posizioni organizzative – Domande sul futuro del comandante della Polizia Municipale e del direttore del Suap, prossimi alla pensione.
- Alberi in via Rossellino – L’amministrazione ha spiegato che l’abbattimento rientra in un progetto di riqualificazione complessiva, con piantumazione di 17 nuovi alberi e creazione di un giardino.
- Via Padre Caprara – In corso un progetto di fattibilità che, dopo il passaggio in Giunta e in Soprintendenza, entrerà nel piano triennale delle opere.
- Ponte sul Vingone e Monte Sopra Rondine – Previste opere per ripristinare sicurezza e nuovi interventi progettuali.
- Ex area sede Polizia Municipale – La trattativa è ancora in stallo e complicata da procedimenti giudiziari. Disposto un sopralluogo dei vigili.
- Allagamenti in viale Giotto – Annunciata la realizzazione di nuove caditoie e possibili adeguamenti delle condotte fognarie.
- Ritardi su atti e mozioni – Contestata l’assenza di risposte su interrogazioni e mancata attuazione di indirizzi approvati.
Tutte le interrogazioni sono state presentate dai gruppi di opposizione.
- Rigenerazione urbana – Il “Terzo Luogo”
Approvata la variante urbanistica (19 voti favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti) per la trasformazione dell’ex scalo merci in fondo a viale Piero della Francesca. L’area diventerà un polo di socializzazione e connessione tra centro storico, Saione e Pionta, con passerella sopra i binari, spazi verdi, mobilità dolce e la nuova biblioteca pubblica multifunzionale.
- Debito fuori bilancio
Con 21 voti favorevoli, riconosciuto il pagamento di circa 100.000 euro al consorzio di bonifica a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione.
- Bilancio consolidato
Approvato con 20 voti favorevoli e 9 contrari. Il Comune incasserà 2,2 milioni di euro di dividendi dalle partecipate. Le fondazioni mostrano crescente autonomia finanziaria, con trasferimenti comunali in calo.
- Variazione di bilancio
Con 17 voti favorevoli e 5 contrari, approvati:
- progetto PNRR sui numeri civici georeferenziati,
- contributi per arrampicata sportiva e centro diurno,
- estinzione anticipata di 11 mutui con un risparmio annuo di 31.000 euro.
- Urbanistica
Via libera a tre pratiche: area equestre dilettantistica a Campoluci, ampliamento di un’unità produttiva e completamento delle urbanizzazioni a Pescaiola, con rafforzamento della presenza di Nuove Acque.