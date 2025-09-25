Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre 2025

Dalle interrogazioni al via libera al progetto del “Terzo Luogo”

Il Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’architetto Enrico Tirabosco, storico dipendente dell’ente, recentemente scomparso. Professionista stimato per competenza, cultura e umanità, Tirabosco aveva lavorato per anni negli uffici comunali ed era molto apprezzato anche nell’Ordine professionale. L’assemblea ha voluto così testimoniare vicinanza ai familiari e alla comunità che lo conosceva.

Le interrogazioni delle opposizioni

Bilancio Atam e scale mobili – Richiesti chiarimenti sull’allocazione delle spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dal 2018.

Posizioni organizzative – Domande sul futuro del comandante della Polizia Municipale e del direttore del Suap, prossimi alla pensione.

Alberi in via Rossellino – L'amministrazione ha spiegato che l'abbattimento rientra in un progetto di riqualificazione complessiva, con piantumazione di 17 nuovi alberi e creazione di un giardino.

Via Padre Caprara – In corso un progetto di fattibilità che, dopo il passaggio in Giunta e in Soprintendenza, entrerà nel piano triennale delle opere.

Ponte sul Vingone e Monte Sopra Rondine – Previste opere per ripristinare sicurezza e nuovi interventi progettuali.

Ex area sede Polizia Municipale – La trattativa è ancora in stallo e complicata da procedimenti giudiziari. Disposto un sopralluogo dei vigili.

Allagamenti in viale Giotto – Annunciata la realizzazione di nuove caditoie e possibili adeguamenti delle condotte fognarie.

Ritardi su atti e mozioni – Contestata l'assenza di risposte su interrogazioni e mancata attuazione di indirizzi approvati.

Tutte le interrogazioni sono state presentate dai gruppi di opposizione.

Le pratiche approvate