Europa, un’unione tra contrasti e illusioni

Se i padri fondatori pensavano di unire francesi, tedeschi e italiani come in una barzelletta, si erano illusi. Durante la ricostruzione del dopoguerra poteva sembrare possibile, ma la storia insegna che l’unità è sempre stata fragile. I Romani riuscirono a tenere insieme i territori conquistati grazie a leggi comuni e alla lingua latina, che sostituì idiomi come l’etrusco.

Oggi abbiamo i traduttori simultanei, ma interessi divergenti: regimi fiscali diversi che favoriscono alcuni e penalizzano altri, industrie che competono all’interno dello stesso mercato, salvo unirsi solo per la forza delle esportazioni.

Così l’Europa si è piegata ai dazi “trampiani”, rallentando la crescita. La guerra in Ucraina ha mostrato l’inefficacia delle sanzioni: continuiamo a comprare gas e petrolio russo tramite triangolazioni, forse anche passando dagli stessi Stati Uniti o da Paesi NATO, ma a prezzo maggiorato.

Nel frattempo ci si getta a capofitto verso la Cina, già leader mondiale per tecnologia, produzione e mercati. Il paradosso è evidente: un aggiornamento del navigatore europeo costa 200 euro, mentre una scheda cinese equivalente ne costa 20. Questo squilibrio rafforza l’isolamento comunitario. L’unica via d’uscita sembra tornare a contratti bilaterali, prima che le multinazionali si approprino dei nostri tesori. L’Italia è unica per storia e bellezza, ma c’è chi non vuole che lo sia troppo.

È nella singolarità che l’individuo trova libertà. In una comunità si è costretti a compromessi; nelle grandi aggregazioni – Cina, Russia, Stati Uniti, Unione Europea – la libertà si riduce ulteriormente, e con essa la democrazia.