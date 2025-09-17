20.9 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 17, 2025
type here...
HomeBlogsEuropa, un’unione tra contrasti e illusioni

Europa, un’unione tra contrasti e illusioni

L’Unione Europea tra ambizioni comuni e divisioni interne

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Se i padri fondatori pensavano di unire francesi, tedeschi e italiani come in una barzelletta, si erano illusi. Durante la ricostruzione del dopoguerra poteva sembrare possibile, ma la storia insegna che l’unità è sempre stata fragile. I Romani riuscirono a tenere insieme i territori conquistati grazie a leggi comuni e alla lingua latina, che sostituì idiomi come l’etrusco.

Oggi abbiamo i traduttori simultanei, ma interessi divergenti: regimi fiscali diversi che favoriscono alcuni e penalizzano altri, industrie che competono all’interno dello stesso mercato, salvo unirsi solo per la forza delle esportazioni.

Così l’Europa si è piegata ai dazi “trampiani”, rallentando la crescita. La guerra in Ucraina ha mostrato l’inefficacia delle sanzioni: continuiamo a comprare gas e petrolio russo tramite triangolazioni, forse anche passando dagli stessi Stati Uniti o da Paesi NATO, ma a prezzo maggiorato.

Nel frattempo ci si getta a capofitto verso la Cina, già leader mondiale per tecnologia, produzione e mercati. Il paradosso è evidente: un aggiornamento del navigatore europeo costa 200 euro, mentre una scheda cinese equivalente ne costa 20. Questo squilibrio rafforza l’isolamento comunitario. L’unica via d’uscita sembra tornare a contratti bilaterali, prima che le multinazionali si approprino dei nostri tesori. L’Italia è unica per storia e bellezza, ma c’è chi non vuole che lo sia troppo.

È nella singolarità che l’individuo trova libertà. In una comunità si è costretti a compromessi; nelle grandi aggregazioni – Cina, Russia, Stati Uniti, Unione Europea – la libertà si riduce ulteriormente, e con essa la democrazia.

Articoli correlati:

Italia 2030: tutti in mimetica, tranne i carri armati che vanno in corsia preferenziale La notte maledetta “Molti non ci sono più, la Canaglia” : storia di una squadra nata tra sogni, risate e legna da ardere Iniziazione forzata Un Papa malato, una città interdetta, una crociata mancata La Borsa come un torneo di biliardo: tra oscillazioni, guadagni lampo e manovre oscure Cosimo I, innovatore o despota opportunista!? Chi sarà il prossimo Papa? Tra geopolitica, profezie e… Trump

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Savekin trionfa a Loro nella classica per Elite e Under 23
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024