24.3 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 17, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoTeatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa,...

Teatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa, musica e danza

Stagione 2025/26 al Teatro Petrarca di Arezzo: otto titoli e sedici appuntamenti tra prosa, musica e danza

Redazione
By Redazione

-

Dal 20 novembre al 10 aprile il Teatro Petrarca di Arezzo presenta la nuova stagione 2025/26: otto titoli e sedici serate che portano sul palco grandi nomi della scena italiana, grazie alla collaborazione tra Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Tra gli appuntamenti più attesi:

  • Massimo Popolizio con Ritorno a casa di Harold Pinter (4-5/12)
  • Filippo Timi in Amleto², riscrittura ironica del classico shakespeariano (7-8/01)
  • Luca Barbareschi in November di Mamet (9-10/04)
  • Michele Riondino in Art di Yasmina Reza (4-5/03)
  • Antonio Rezza e Flavia Mastrella con Metadietro (31/03-1/04)
  • Melania Giglio protagonista di Sogno di una notte di mezza estate (20-21/11)
  • Gianluca Guidi con Sinatra, omaggio musicale accompagnato da una jazz band (14-15/02)
  • Dewey Dell in scena con la danza visionaria de Le Sacre du Printemps (21-22/03).

Accanto al cartellone principale, torna anche la Stagione Off al Teatro Pietro Aretino (8 febbraio – 19 aprile), curata da Officine della Cultura, con produzioni indipendenti e linguaggi dedicati alle nuove generazioni.

Biglietti e abbonamenti

  • Rinnovo abbonamenti: 29 settembre – 4 ottobre
  • Nuovi abbonamenti: 6 – 9 ottobre
  • Biglietti singoli: dal 22 ottobre (in biglietteria e online)

Info e dettagli su fondazioneguidodarezzo.com e toscanaspettacolo.it.

Articoli correlati:

Officine Social Movie: il cinema sociale torna al Cinema Eden con ospiti e grandi temi Il Festival delle Musiche accende la Val di Chiana: 31ª edizione tra concerti, teatro e jazz Agosto tra arte, jazz e brindisi alla Casa Museo Ivan Brusch Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi La Giostra del Saracino: equilibrio e incertezza nella sfida per la Lancia d’Oro Minorenne investito in monopattino ad Arezzo: grave in ospedale Silvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso TPL in crisi in Toscana e Arezzo: sindacati in agitazione fino al 30 aprile

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Europa, un’unione tra contrasti e illusioni
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024