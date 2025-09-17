Teatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa, musica e danza

Dal 20 novembre al 10 aprile il Teatro Petrarca di Arezzo presenta la nuova stagione 2025/26: otto titoli e sedici serate che portano sul palco grandi nomi della scena italiana, grazie alla collaborazione tra Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.
Tra gli appuntamenti più attesi:
- Massimo Popolizio con Ritorno a casa di Harold Pinter (4-5/12)
- Filippo Timi in Amleto², riscrittura ironica del classico shakespeariano (7-8/01)
- Luca Barbareschi in November di Mamet (9-10/04)
- Michele Riondino in Art di Yasmina Reza (4-5/03)
- Antonio Rezza e Flavia Mastrella con Metadietro (31/03-1/04)
- Melania Giglio protagonista di Sogno di una notte di mezza estate (20-21/11)
- Gianluca Guidi con Sinatra, omaggio musicale accompagnato da una jazz band (14-15/02)
- Dewey Dell in scena con la danza visionaria de Le Sacre du Printemps (21-22/03).
Accanto al cartellone principale, torna anche la Stagione Off al Teatro Pietro Aretino (8 febbraio – 19 aprile), curata da Officine della Cultura, con produzioni indipendenti e linguaggi dedicati alle nuove generazioni.
Biglietti e abbonamenti
- Rinnovo abbonamenti: 29 settembre – 4 ottobre
- Nuovi abbonamenti: 6 – 9 ottobre
- Biglietti singoli: dal 22 ottobre (in biglietteria e online)
Info e dettagli su fondazioneguidodarezzo.com e toscanaspettacolo.it.