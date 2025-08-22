23 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 22, 2025
Il contributo della ricerca israeliana in medicina e le contraddizioni di certi pregiudizi

Il gossip di Cesare Fracassi
Dopo il video delle due operatrici sanitarie che gettano farmaci israeliani a Pratovecchio Stia, una riflessione sul valore della ricerca scientifica e sull’assurdità di certi gesti discriminatori

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Ricordo alcuni farmaci sviluppati da scienziati israeliani:

  • Copaxone, per la sclerosi multipla
  • Exetan, per il trattamento dell’Alzheimer
  • Azilect, per il Parkinson
  • Etelyso, per la cura della malattia di Gaucher, che provoca gravi complicanze a fegato, milza e sistema nervoso
  • Etunir, per diverse cardiopatie
  • Austedo, per disturbi neurologici.

    A questi si aggiungono le più recenti terapie chemioterapiche enzimatiche, oggi in fase avanzata di sperimentazione.Di fronte a tali risultati, il rifiuto pregiudiziale di riconoscere l’apporto scientifico israeliano solleva un interrogativo: si tratta di un atteggiamento di antisemitismo irrecuperabile o, semplicemente, di incapacità intellettuale?

    Le posizioni giustificative espresse da organizzazioni come CGIL e ANPI, in questo contesto, non possono che essere giudicate con la stessa severità.

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
