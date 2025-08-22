Controlli interforze ad “alto impatto” ad Arezzo e Montevarchi: identificate oltre 200 persone, scattano denunce e sanzioni

Giornata di controlli serrati quella di giovedì 21 agosto ad Arezzo e Montevarchi, dove le Forze di Polizia hanno dato vita a un’operazione ad “alto impatto” per rafforzare la sicurezza nei centri urbani.

Ad Arezzo, pattuglie della Polizia di Stato – in divisa e in borghese – insieme a Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno presidiato le aree più sensibili del centro cittadino: zona Stazione, Campo Marte, piazza Guido Monaco, quartiere Saione e parco del Pionta. Nel corso dei controlli sono state identificate 146 persone, di cui 33 già note alle forze dell’ordine. Due soggetti sono stati colpiti da ordine di allontanamento per comportamenti molesti, mentre un uomo è stato denunciato per aver violato un foglio di via dal Comune di Arezzo.

A Montevarchi, invece, l’attività si è concentrata in orario serale grazie all’impiego di 5 equipaggi dei Carabinieri, affiancati dalla Polizia Municipale. Sono state identificate 71 persone – tra cui 11 cittadini stranieri –, controllati 53 veicoli e contestate 7 infrazioni al Codice della Strada, con il ritiro di due patenti.

La giornata di controlli si è conclusa con l’emissione, da parte del Questore, di due provvedimenti di Daspo “fuori contesto”, che vietano l’accesso alle manifestazioni sportive a soggetti responsabili di gravi reati, anche al di fuori dell’ambito calcistico, in vista dell’imminente avvio dei Campionati.

Un’operazione che, nelle intenzioni delle istituzioni, punta a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini e a prevenire episodi di illegalità nei centri urbani della provincia.